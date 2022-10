League of Legends: ecco le novità per la pre-season 2023

Riot Games ha svelato ai giocatori alcune delle modifiche in arrivo su League of Legends durante la pre-stagione 2023. La pre-stagione segna la fine della stagione classificata 2022 e dà il via alla transizione verso quella successiva. League of Legends vedrà l’arrivo di vari cambiamenti ai sistemi di coordinazione disponibili all’interno del gioco e al ruolo della giungla. Queste modifiche verranno testate sul PBE (Public Beta Environment) per sei settimane prima di arrivare sui server live nella patch 12.22. Per ulteriori informazioni sulla pre-stagione 2023 e sulle novità in arrivo, potete visitare il sito ufficiale qui.

Dopo una breve pausa, il Drago Chemtech è tornato con un nuovo design e una nuova tematica. In questa nuova versione, quando viene ucciso, il Drago Chemtech conferisce tenacia e un buff a scudi/guarigione. I giocatori che ottengono la nuova Anima del Chemtech ricevono danni bonus e riduzione ai danni quando sono al di sotto di una certa soglia di salute. Nella nuova Landa Chemtech sono presenti degli agenti chimici di Zaun sparsi per tutta la mappa, che mutano le piante della giungla. Durante la pre-stagione 2023, su League of Legends arriveranno dei cambiamenti al ruolo della giungla per renderlo più accessibile ai nuovi giocatori e meno frustrante per i veterani.

La comunicazione è una parte essenziale di League of Legends ed è fondamentale per collaborare efficacemente con i propri alleati. Quest’anno, sono stati raddoppiati il numero di segnali per consentire ai giocatori di coordinare in modo più efficace le loro partite. Tra le modifiche è presente anche un’ulteriore ruota dei segnali dedicata esclusivamente alle comunicazioni legate alla visione, come Visione eliminata e Mi serve visione. In ultimo, i segnali fuori schermo aiuteranno i giocatori a capire la direzione dei segnali dei loro alleati anche quando non sono direttamente sullo schermo.

