OlliOlli World: versione fisica per Switch in arrivo

OlliOlli World è il terzo capitolo dell’acclamata serie di OlliOlli sviluppata da Roll7; dopo aver ottenuto un punteggio straordinario su Metacritic ( 87), andando così a diventare uno dei giochi più apprezzati dell’anno corrente, oggi, Private Division e Roll7 hanno rivelato che il gioco in questione sarà disponibile anche in versione fisica per Nintendo Switch.

Il successo del gioco è dovuto ad un mix di elementi che ha avuto la capacità di renderlo unico nel suo genere; il titolo infatti ha accostato un gameplay sia dinamico che rilassato ad un’ambientazione, Radlandia, strana e pittoresca. Il giocatore dovrà destreggiarsi alla ricerca delle mistiche Divinità dello skate nel loro cammino verso il Gnarvana.

OlliOlli World sarà disponibile nella sua versione fisica a partire dal prossimo 28 ottobre al prezzo di €19,99.Per saperne di più basta seguire il titolo sui canali social dedicati oppure recarsi al sito ufficiale a questo indirizzo. Restiamo sintonizzati.