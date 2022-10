The Outer Worlds Spacer’s Choice Edition: un dettaglio suggerisce un possibile aggiornamento next-gen

Il sequel di The Outer Worlds fu annunciato nel 2019; in seguito a questa notizia e al fatto che ormai siano trascorsi anni, nessuno si sarebbe mai immaginato che il titolo potesse ricevere un aggiornamento per console di nuova generazione, ma un dettaglio piuttosto rivelante sembra suggerire che le cose stiano procedendo proprio in questo senso.

Pare infatti che la scheda di valutazione dei giochi taiwanese ha elencato il gioco in questione per PS5, Xbox Series X/S e PC sul suo sito web.Tale aggiornamento includerebbe tutti i DLC del titolo, ma Take-Two Interactive non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

The Outer Worlds è un gioco di ruolo di fantascienza sulla scia della serie Fallout di Bethesda, rilasciato su PC, PS4 e Xbox One dal momento del lancio ad oggi ha ricevuto due espansioni: Murder on Eridanos e Peril on Gorgon.

Come detto poc’anzi Take-Two non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito, dunque per saperne di più dovremo attendere qualche annuncio. Restiamo quindi sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però, lo sapevate che OlliOlli World riceverà una versione fisica per Nintendo Switch? Qui il nostro articolo dedicato.