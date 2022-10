Guilty Gear Strive: l’open beta del cross-play è prevista per dal 14 al 17 ottobre

Non sarebbe un’esagerazione definire Guilty Gear Strive uno dei migliori picchiaduro in circolazione in questo momento e lo sviluppatore Arc System Works sta, ovviamente, lavorando per mantenere la sua base di giocatori con nuovi contenuti e funzionalità. Una di queste funzionalità è il cross-play, confermato in arrivo nel gioco all’inizio di quest’anno, e ora sono arrivati ​​dettagli concreti su quando inizierà la sua open beta. Maggiori informazioni verranno fornite tramite il sito Web ufficiale del gioco qui.

La beta era originariamente prevista per metà settembre, cosa che, ovviamente, non è avvenuta. Il ritardo non è però molto lungo, con Arc System Works che ha annunciato il periodo per l’open beta dedicata al cross-play dal 14 ottobre al 17 ottobre.

La beta sarà free-to-play e consentirà ai giocatori di giocare nei panni di tutti i 21 personaggi del gioco principale (inclusi i personaggi DLC rilasciati finora). I giocatori su PC, PS5 e PS4 potranno giocare l’uno contro l’altro. Di seguito una panoramica del titolo:

Un gioco nuovo di zecca della serie Guilty Gear, dedicato a tutti i giocatori e ai fan dei giochi di combattimento.

L’azione di gioco è stata rielaborata rispetto agli episodi precedenti. L’alta qualità della tecnica di animazione dell’acclamata serie Guilty Gear Xrd dà vita a una grafica 3D, ben mascherata dallo stile anime. I personaggi carismatici della serie sono stati completamente rivisitati e affiancati da molti nuovi personaggi. Tuttavia, il sistema rimane semplice da apprendere, ma è anche complesso, per chi vuole davvero padroneggiarlo. La modalità storia, più lunga di un film, è pensata non solo per gli appassionati di Guilty Gear, ma anche per gli amanti degli anime.

Caratteristiche Principali

Personaggi carismatici. Il design dei vecchi personaggi è stato completamente rinnovato e sono stati aggiunti nuovi personaggi.

Un sistema di combattimento approfonditissimo, ma facile da comprendere.

Gioco online gratificante con rollback net code.

Guilty Gear Strive è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 e Steam.