Dead Space Remake: oggi il primo gameplay, ecco l’ora

L’ account Twitter ufficiale di Dead Space ha confermato che il primo vero trailer di gioco per il prossimo remake del 2023 uscirà oggi, 4 ottobre 2022 alle 10:00 (ET), ovvero intorno alle 17:00 ora italiana.

Questo titolo rappresenta un remake dell’omonimo lanciato nel lontano 2008 ( a cui sono seguiti due sequel) e narra le vicende di un’ingegnere che, ritrovatosi solo su un astronave, dovrà fare fronte a numerose minacce aliene, il tutto tenendo a bada una situazione psicologica comprensibilmente molto delicata.Il remake è stato sviluppato da EA Motive, che è nella fase di pre-produzione di un altro gioco single player, il progetto Iron Man recentemente annunciato.

Dead Space, secondo quanto annunciato, sarà disponibile a partire da gennaio 2023, solo un mese dopo l’uscita di The Callisto Protocol, un altro importante gioco horror. Sarà possibile seguire la rivelazione del trailer in diretta tramite questo indirizzo, restiamo dunque sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però, lo sapevate che The Outer Worlds potrebbe ricevere un aggiornamento next-gen? Qui il nostro articolo dedicato.

