Fortnite: disponibile la prima auto di Rocket League

Fortnite ha la peculiarità di creare delle interessanti collaborazioni in grado di stupire un range sempre più grande di giocatori, e questa non è da certo da meno con l’introduzione della prima auto di Rocket League. Il veicolo ha esattamente la stessa modalità di guida del gioco di provenienza ed è stata implementata nel titolo attraverso l’aggiornamento v22.10 di questa settimana.

L’ Octane Spawner è un veicolo leggero realizzato per sfidare la gravità con le sue capacità di potenziamento del razzo, salto e manovrabilità aerea. Puoi persino usare questo veicolo per guidare a muro, in modo simile alle meccaniche di gioco di Rocket League .

Il veicolo è disponibile tramite Fortnite Creative ed è possibile avere tutte le informazioni su come si guida e sulle sue modalità grazie alla guida messa a disposizione in un post di Epic Games a questo indirizzo. Il veicolo sarà infatti in grado di compiere un doppio salto un air roll e ci saranno persino boost pad che puoi posizionare intorno alla tua isola per rifornire il tuo carro armato. L’unico avvertimento è che l’Octane Spawner non può essere modificato.

Insomma, il gioco non smette mai di stupire, infatti appena la settimana scorsa aveva annunciato l’evento a tema Halloween ( trovate tutte le informazioni nel nostro articolo dedicato a questo indirizzo), dunque non è da escludere che nel corso di questo mese ci possano essere ulteriori annunci. Restiamo sintonizzati.

Get ready to boost it, drive it, and fly it. The Rocket League Octane Spawner device arrives tomorrow in the v22.10 update.

Read all about this new device and stay tuned for more details 🏎️https://t.co/UJb6y1c2OP pic.twitter.com/NNjoFJQEMe

— Fortnite Creative (@FNCreate) October 3, 2022