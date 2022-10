Legacy of Kain: Crystal Dynamics pensa al ritorno della serie

Nel 2021 Crystal Dynamics pensava ad un remaster della serie Legacy of Kain. Purtroppo a causa dell’acquisizione di Embracer Group, che ha preso il controllo delle serie principali di Square Enix, il progetto è stato ritardato. Di recente Crystal Dynamics ha pubblicato un sondaggio dove chiede ai giocatori cosa vorrebbero vedere se la serie di vampiri gotici Legacy of Kain dovesse tornare.

Agli intervistati viene chiesto di scegliere se preferiscono che il prossimo gioco della serie sia un titolo per giocatore singolo, un gioco cooperativo multiplayer o uno multiplayer PvP e di scegliere fino a cinque generi che vorrebbero gioco da essere. Viene anche chiesto loro se preferirebbero vedere un remake della serie, un remaster avanzato di un gioco più vecchio o un remake di un titolo esistente costruito da zero.

Il titolo originale della serie, Blood Omen: Legacy of Kain, è stata sviluppata da Silicon Knights sotto la direzione di Denis Dyack e pubblicata da Crystal Dynamics nel 1996. Il seguito Legacy of Kain: Soul Reaver è arrivato nel 1999, sviluppato da Crystal Dynamics e diretto da Amy Hennig , l’ex sceneggiatrice e regista della serie Uncharted di Naughty Dog. Il gioco di azione e avventura in 3D, in cui i giocatori assumono il ruolo del vampiro Raziel in una missione di vendetta per distruggere il suo creatore Kain, è stato acclamato dalla critica e ha ricevuto numerosi sequel, con l’ultimo capitolo della serie nel 2003. Nell’ultimo decennio sono stati fatti numerosi tentativi falliti per far rivivere la serie. Climax Studios (Silent Hill: Origin s, Silent Hill: Shattered Memories), con sede nel Regno Unito, ha trascorso tre anni lavorando una sorta di remaster ambientato centinaia di anni dopo Soul Reaver. Questo prima che Square Enix cancellasse il progetto non annunciato in 2012, secondo Eurogamer.

