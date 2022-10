NZXT annuncia la scheda madre N7 B650E ATX

NZXT, fornitore leader di hardware, software e servizi per la community PC gaming, annuncia oggi il lancio della scheda madre NZXT N7 B650E, la più recente scheda madre AMD della serie NZXT N7. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui

Le schede madri della serie N7 sono state progettate per tutti coloro che vogliono realizzare facilmente un PC gaming dalle elevate prestazioni. Con la sua elegante copertura in metallo, la N7 B650E si inserisce perfettamente nel case, consentendo un assemblaggio semplice e privo di rischi. Dotata di caratteristiche innovative come i più aggiornati standard wireless, dissipatore di calore M.2 e l’integrazione a NZXT CAM per controllo di RGB e ventole, la N7 B650E sfrutta appieno tutta la potenza delle più recenti CPU AMD Ryzen serie 7000.

Le fasi di alimentazione 16+2+1 con Smart Power Stage (SPS) 90A assicurano monitoraggio e stabilità della corrente per un over clocking estremo. La copertura integrale bianca o nera con dissipatore di calore integrato per i drive NVMe. La maschera I/O posteriore integrata e layout è efficiente per un’installazione ottimizzata. La scheda presenta una connettività wireless Wi-Fi 6E e Bluetooth V5.

Fondata nel 2004, NZXT si dedica da sempre a rendere accessibile il PC gaming a tutti gli appassionati. Dai primi prodotti, case per PC, NZXT si è espansa includendo soluzioni di raffreddamento, kit di illuminazione RGB, componenti hardware, alimentatori e il software gratuito di monitoraggio delle prestazioni, NZXT Cam. Di recente NZXT ha ampliato la propria offerta a nuove categorie come audio, con il microfono a capsula e il kit BLD, un’esperienza esclusiva per i builder alle prime armi. L’azienda si è impegnata nello sviluppo di un ecosistema di prodotti e servizi Smart a servizio degli amanti del PC gaming, mantenendo il focus sulle esigenze della community.

la scheda madre NZXT N7 B650E sarà disponibile nel quarto trimestre ad un costo di€429,99.