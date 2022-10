Andrii Korzinkin ha perso la vita: era l’animatore di Metro Exodus

L’animatore Andrii Korzinkin, che lavorava presso lo sviluppatore 4A Games, è morto in seguito a una missione di combattimento nell’invasione russa dell’Ucraina. La notizia è stata confermata dal designer Leonid Stepanov, che ha lavorato con Korzinkin presso 4A su Metro Exodus prima di lasciare l’incarico per lavorare presso Remedy Entertainment.

Stepanov ha scritto:

Andrii ‘Nizrok’ Korzinkin è morto mentre svolgeva una missione di combattimento nella lotta per l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Un animatore di talento, una persona incredibile e un vero eroe”.

Korzinkin ha iniziato la sua carriera di animatore come animatore 3D presso lo studio ucraino Pixelation, durante la quale ha lavorato alla serie televisiva Angel Baby. Nel 2017 è entrato nell’industria dei videogiochi come animatore senior per 4A, che stava lavorando a Metro Exodus del 2019. In seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia all’inizio di quest’anno, Korzinkin si è arruolato volontariamente nell’esercito ucraino.

Vitalii Keda, technical designer di 4A, ha aggiunto:

Andrii era un essere umano fantastico, molto reattivo e solidale, sempre pronto ad aiutare, incredibilmente responsabile e dedito al lavoro. Si è sempre distinto per il suo umorismo asciutto e per la sua ricerca dell’eccellenza. […] Ci mancherai, caro amico. Riposa in pace. Heroyam slava.