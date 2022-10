CORSAIR K100 AIR: è disponibile da oggi per l’acquisto

CORSAIR, azienda leader nella produzione di accessori di alto livello per gamer e content creator, ha oggi annunciato che la tastiera gaming meccanica CORSAIR K100 AIR Wireless è ora disponibile sullo store online CORSAIR e presso la rete di distributori autorizzati in tutto il mondo. Al prezzo consigliato di €299,99 , la K100 AIR Wireless combina prestazioni all’avanguardia sia per il gaming che per tutte le altre attività quotidiane, ed è caratterizzata da un design incredibilmente sottile.

K100 AIR Wireless è la tastiera gaming CORSAIR in assoluto più sottile di sempre, con uno spessore minimo di soli 11 mm ed un iconico ed elegante telaio in alluminio spazzolato. Si tratta di una tastiera meccanica sotto ogni punto di vista, dotata di switch meccanico-tattili CHERRY MX Ultra Low Profile che offrono un feedback iper-reattivo ed appagante, con una distanza di attuazione di soli 0,8 mm.

A complemento del design ultra sottile, la tastiera K100 AIR assicura una connettività wireless versatile e rapida con una molteplicità di dispositivi. Alterna facilmente la connessione ultraveloce SLIPSTREAM WIRELESS con quella Bluetooth a bassa latenza (associabile su tre diversi dispositivi) con la semplice pressione di un tasto, e proteggi le tue connessioni grazie alla sicurezza della crittografia AES a 128 bit. La modalità di connessione USB su PC e Mac offre inoltre accesso ad un hyper-polling a 8.000 Hz, grazie al supporto della tecnologia hyper-processing CORSAIR AXON. La batteria a lunga durata della tastiera assicura fino a 50 ore di autonomia con la retroilluminazione RGB attivata, oppure fino a 200 ore di autonomia senza retroilluminazione RGB, garantendoti con entrambe le modalità l’autonomia necessaria anche per le sessioni di gioco più intense e durature.

In aggiunta, K100 AIR Wireless offre il pieno controllo degli effetti di illuminazione RGB e la possibilità di eseguire contemporaneamente fino a 20 profili di illuminazione differenti grazie al supporto della tecnologia AXON. Personalizza la tastiera tramite il potente e versatile software CORSAIR iCUE: sfrutta il controllo wireless dell’illuminazione RGB dinamica, le opzioni per la rimappatura dei tasti, la programmazione delle macro e la sincronizzazione con l’intero sistema RGB CORSAIR.

Se estetica e prestazioni sono il fulcro del tuo sistema, K100 AIR ti farà raggiungere nuove vette sia nel gaming che in tutte le altre tue attività. La tastiera gaming meccanica CORSAIR K100 AIR Wireless è disponibile in tutto il mondo in un’ampia varietà di layout.