Overcooked All You Can Eat: aggiornamento gratuito in arrivo per il World Food Day

Team17 e Ghost Town Games hanno annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento gratutito in Overcooked All You Can Eat per celebrare la Giornata mondiale dell’alimentazione (il 16 ottobre). L’update World Food Festival sarà disponibile dal 12 ottobre su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Steam. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche chiave del nuovo aggiornamento:

3 NUOVI BIOMI

Preparati a indossare il cappello da cuoco e a iniziare a giocare con 10 nuovi livelli, in 3 diversi biomi! Baked Bazar, Metro Mash e Pepper Plaza vi aspettano!

NUOVI CHEF

Siamo entusiasti di annunciare l’ingresso di nuovi chef nella mischia! Globe, Fox e una skin alternativa di Goldfish.

NUOVE RICETTE

Cosa sarebbe Overcooked senza alcune ricette assolutamente deliziose? Mettetevi alla prova e servite dei deliziosi bobotie e del curry!

ORDINA!

Siamo entusiasti di annunciare un nuovo meccanico! Occasionalmente, potreste scoprire che un punto di servizio è bloccato da un borsa per le consegne. Posizionate l’ingrediente crudo richiesto e un addetto alle consegne arriverà a ritirarlo!

AGGIUNTE DI ACCESSIBILITÀ

Questo gustoso aggiornamento sarà ricco di miglioramenti per quanto riguarda l’accessibilità, tra cui il salto di livello, la possibilità di disattivare le fiamme, la riduzione del flash e del tremolio della fotocamera e altro ancora.

In attesa quindi del ritorno nel Regno delle cipolle, potete vedere qui sotto il trailer del nuovo aggiornamento di Overcooked All You Can Eat.