SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake: svelata la collector’s edition, gioco in arrivo nel 2023

THQ Nordic, in collaborazione con SpongeBob SquarePants di Nickelodeon, annuncia che The Cosmic Shake riceverà una spugnosa edizione da collezione, chiamata “BFF Edition”. Il pezzo forte di questa edizione limitata è una statua della Vittoria Cosmica alta 25 cm, un Patrick gonfiabile largo 50 cm e TK.

Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer di questa edizione BFF, che potete vedere qui sotto.

Panoramica:

La “BFF Edition” di SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake è già pronta per il pre-ordine, al prezzo di 249,99 €. L’edizione da collezione include:

Statua della vittoria cosmica – 25 cm

Patrick Gonfiabile – 50 cm

Amuleto BFF con collana

4 palline rimbalzanti

4 tovagliette

Copia standard del gioco sulla piattaforma scelta

Pacchetto costumi DLC

Qui sotto potete vedere l’immagine con i contenuti della collector’s edition:

Svelato all’evento THQ Nordic di settembre 2021, SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake è in sviluppo per Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One ed è stato annunciato che uscirà nel 2023, “quando sarà pronto”.

Questa la descrizione del gioco:

Lacrime di sirena che regalano desideri nelle mani di SpongeBob e Patrick… Cosa potrebbe mai andare storto? Certo, il tessuto che tiene insieme l’universo potrebbe disfarsi, aprendo portali in mondi dei desideri pieni di cavalieri, cowboy, pirati e lumache preistoriche. Ma non c’è niente che la spugna preferita di tutti non possa affrontare, con il giusto costume cosmico! Fate tutti il Cosmic Shake!

Caratteristiche: