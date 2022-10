Super Mario Bros: il 6 ottobre un Direct con trailer del film

Nintendo ha annunciato che il 6 ottobre alle ore 22:05 ci sarà un Direct dedicato a The Super Mario Bros Movie, il film con protagonista l’idraulico baffuto, in lavorazione da parte dello studio Illumination. Verrà mostrato un trailer in anteprima mondiale e non ci saranno informazioni relative ai giochi.

Ricordiamo che, come annunciato dallo stesso Shigeru Miyamoto, il film arriverà ad aprile, prima in Nord America (il 7) e poi in Giappone (il 28). Generalmente l’uscita italiana coincide con quella americana. Il film d’animazione, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic ha un cast di stelle nel doppiaggio della versione originale, con Chris Pratt nel ruolo di Mario, Anna Taylor-Joy come Principessa Peach, Seth Rogen come Donkey Kong, Jack Black come Bowser e Keegan Micheal Kay come Toad.

Non ci resta dunque che attendere solo un paio di giorni per vedere per la prima volta il lavoro di Illumination per questa nuova avventura animata con protagonista uno dei più iconici personaggi della storia del gaming.

Qui sotto potete vedere il tweet pubblicato da Nintendo Italia, che annuncia il Direct dedicato al film di Super Mario Bros, con tanto di link al canale YouTube Nintendo condito da una bella prima immagine colorata piena di Toad. Per vedere il trailer in diretta, basterà quindi stare collegati alle ore 22.05.