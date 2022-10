Company of Heroes 3 rimandato a febbraio 2023

Inizialmente previsto per il 17 novembre, Company of Heroes 3 arriverà invece qualche mese più tardi. Il prossimo episodio della nota saga RTS è stato infatti rimandato al 23 febbraio 2023. Relic Entertainment ha fatto sapere di aver bisogno di un po’ di tempo in più per apportare una serie di miglioramenti di carattere generale, dedicarsi al bilanciamento e rifinire gli ultimi dettagli per assicurarsi che una volta pubblicato il gioco soddisfi le aspettative del pubblico e offra la più profonda esperienza tattica mai vista nella serie.

Qui sotto potete vedere due immagini che mostrano i cambiamenti a livello grafico.

Prima:

Dopo:

Sin dall’annuncio del gioco, a luglio 2021, Relic ha invitato i giocatori a iscriversi al programma CoH-Development, una piattaforma progettata per ricevere feedback su ogni aspetto di gioco. Molti dei preziosi suggerimenti ricevuti sono stati analizzati, processati e, in molti casi, anche già implementati nel gioco. Alcuni di questi miglioramenti e funzionalità sono stati annunciati proprio oggi.

Relic ha apportato diversi miglioramenti alla mappa dinamica della campagna, aggiornando il sistema di scorte, implementando un’IA più aggressiva e ha reso più veloci gli spostamenti sulla mappa lavorando sui porti marittimi e sugli aeroporti.

Lo studio ha dedicato ulteriore attenzione all’aspetto visivo e ai dettagli durante le battaglie, migliorando gli shader e rifinendo la grafica. Inoltre, Relic ha introdotto una serie di cambiamenti all’illuminazione globale di CoH3.

Relic ha migliorato il flusso di gameplay modificando il posizionamento della camera e rendendo più chiare le informazioni della minimappa. È stato migliorato anche il layout dell’HUD e la caratterizzazione tematica dell’interfaccia.

Osservare il comportamento dei giocatori durante la fase di pre-alfa multiplayer a novembre 2021 ha aiutato molto gli sviluppatori a migliorare i battaglioni, gli alberi di aggiornamento, le unità e le abilità di adunata.

Relic ha rivisto e migliorato il doppiaggio di diverse battute dei dialoghi per assicurarsi che risultassero autentiche e che gli accenti sembrassero naturali.

Justin Dowdeswell, General Manager di Relic Entertainment, ha dichiarato riguardo al rinvio: