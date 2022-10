CD Projekt RED: annunciato nuovo Cyberpunk, nuova trilogia The Witcher e non solo

Annunci in grande stile oggi 4 ottobre per CD Projekt RED: sulla scia del trentesimo anniversario, la software house polacca mostra ai propri fan gli aggiornamenti nel lungo termine delle varie IP, a partire da The Witcher, che vedrà la nascita di una nuova trilogia (sviluppata da CDPR stessa). Project Polaris, questo il nome in codice, è “costruito sull’eredità” di The Witcher 3: Wild Hunt ed è ancora in fase di pre-produzione: RPG open-world, vede coinvolti oltre 150 sviluppatori. Dopo la partenza di Project Polaris, i due giochi successivi saranno pubblicati nell’arco di sei anni.

In più, è stato svelato che The Molasses Flood è al lavoro su Project Sirius, titolo innovativo ambientato nell’universo di The Witcher che racconta “una storia indimenticabile per i fan di vecchia data e per i nuovi”. Questo gioco è in fase di pre-produzione, supportato dalla stessa CDPR, con più di 60 sviluppatori coinvolti.

E ancora, annunciato Project Canis Major, single player RPG story driven in sviluppo da un team di terze parti formato da ex-veterani di The Witcher.

Per quanto riguarda invece Cyberpunk, dopo l’annuncio dell’espansione Phantom Liberty di qualche settimana fa, è stato confermato il sequel vero e proprio, con nome in codice Orion che, come fatto sapere dagli sviluppatori, metterà alla prova la vera forza e il potenziale dell’universo di Cyberpunk. Phantom Liberty è nelle fasi finali dello sviluppo.

Come se non bastasse, arriva anche l’annuncio di una nuova IP, diversa sia dal Witcher che da Cyberpunk, dal nome Hadar, in sviluppo sempre da parte di CDPR. Il titolo è sviluppato al 100% internamente (IP nata a fine 2021), attualmente in fase concettuale, da un piccolo strike team.

Nel tweet qui sotto potete vedere la tabella completa con tutti i titoli annunciati. Inoltre, il team polacco ha fatto sapere che la maggior parte dei nuovi giochi avrà anche una componente multiplayer, per arricchire l’esperienza single player, e di voler continuare l’espansione su TV e film, come successo già con Edgerunners. Tra tutti questi annunci, il co-fondatore Marcin Iwinski ha annunciato che lascerà il suo ruolo da CEO per candidarsi a Chairman of the Supervisory Board.

Qui sotto il video degli aggiornamenti di CD Projekt RED.