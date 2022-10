Need For Speed: reveal confermato il 6 ottobre

Oramai si era capito che era imminente: i report del solito Tom Henderson, gli scambi social tra utenti e gli account di Codemasters, Electronic Arts e del gioco stesso. Il prossimo Need For Speed, sviluppato da Criterion Games, verrà svelato ufficialmente giovedì 6 ottobre, quando qui in Italia saranno le 17:00. Il filmato potrà essere visto sul canale YouTube del gioco.

Il prossimo capitolo del noto franchise di corse dovrebbe chiamarsi Unbound, ambientato a Lake Shore City, nel Maryland. Un filmato trapelato in rete qualche tempo fa mostrava inoltre un paio di ali simili a graffiti che spuntavano da un veicolo dopo un salto. Stando ai diversi rumor, l’uscita era inizialmente prevista a novembre, per poi slittare il mese successivo, e non dovrebbe essere un titolo cross-gen, ma esclusivo per Xbox Series X/S, PS5 e PC.

Ora, per sapere tutte le nuove informazioni, non dovremo far altro che aspettare giovedì alle 5 di pomeriggio. Qui sotto potete vedere il tweet con il teaser del nuovo Need for Speed.