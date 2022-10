NZXT presenta i nuovi monitor gaming Canvas FHD 27F e 25F

NZXT, fornitore leader di hardware, software e servizi per la community PC gaming, ha annunciato i nuovi monitor gaming Canvas FHD 27F e 25F, progettati per garantire il massimo vantaggio in-game. I monitor Canvas FHD consentono ai giocatori di esprimere in ogni momento tutto il proprio potenziale, garantendo un’esperienza di gioco estremamente responsiva e una magnifica qualità dell’immagine. Per ottenere questi risultati, i monitor Canvas FHD sono caratterizzati da pannello IPS, AMD Freesync Premium, certificazione VESA DisplayHDR™ 400, frequenza di aggiornamento di 240Hz e tempo di risposta di 1ms.

Grazie al software NZXT CAM, i giocatori possono personalizzare le impostazioni del proprio monitor NZXT Canvas, impostando e salvando diversi profili che saranno attivati automaticamente all’avvio del gioco. Tutto questo consente di regolare minuziosamente l’immagine e ottimizzate le impostazioni per qualunque gioco. Progettati secondo l’iconico stile NZXT, i nuovi monitor Canvas 27F e 25F sono disponibili in esclusiva sul sito ufficiale NZXT. Si integrano perfettamente in qualsiasi setup e possono essere dotati di un supporto compatto o VESA (entrambi venduti separatamente).