Gamicon Videogames Festival 2022 si terrà a Pistoia dal 7 all’9 ottobre

Manca ormai pochissimo all’apertura della Fiera Nazionale del Videogioco “Gamicon

Videogames Festival”. Dal prossimo venerdì 7 a domenica 9 ottobre, Pistoia ospiterà presso lo spazio espositivo La Cattedrale, il più grande evento italiano dedicato, dalla sua nascita alle più recenti innovazioni del settore, un’esperienza unica e immersiva per vivere a 360 gradi il mondo dei videogames.

Grazie alle sue oltre 300 postazioni di gioco con i titoli più amati del momento, una sala giochi anni ‘80 con i grandi classici su console e cabinati, le ultime console next gen e la realtà virtuale. Inoltre, tornei ufficiali gratuiti, aree free-play per divertirsi insieme agli amici e workshop a tema gaming adatti a tutte le età. Si avrà la possibilità di provare le ultime novità e percepire la reale differenza di prestazioni che si possono ottenere grazie alle postazioni da gioco Next Gen dotate di monitor gaming Mobiuz EX2510S e BenQ Zowie XL2546K in grado di sfruttare al massimo le caratteristiche delle console di nuova generazione e PC.

Per rendere l’esperienza ancora più completa e affascinante, nello spazio espositivo sarà possibile visitare anche un’estratto della mostra internazionale “La Storia del Videogioco”: un vero percorso per conoscere le origini, dai primi prototipi degli anni ‘60 fino alle più moderne console, giochi e pezzi rari per scoprire le storie che hanno dato vita al fenomeno globale! Ma non finisce qui poiché saranno presenti molte aree, suddivise per tipologia come l’area Star Wars con Oculus per vestire i panni di un vero Jedi, le scuole di ballo con Just Dance 2022, l’isola dedicata a tutte ultime novità Nintendo, o l’area dedicata al meglio del Pc Gaming più estremo.

Sarà presente anche una parte didattica con conferenze ed approfondimenti sul tema dei videogiochi, case Indie come Trinity Team con la presentazione di Slaps e Beans 2 e workshop di grafica 3D: una vera e propria Accademia per tutti coloro che desiderano trasformare la loro passione per la grafica tridimensionale, le animazioni digitali, VFX e videogiochi in una professione.

Assolutamente da non perdere gli appuntamenti salienti di questa grande edizione:

Sabato 8 ottobre il Meet&Greet speciale con Sabaku no Maiku, celebre YouTuber e creator da oltre 300mila iscritti, con uno stile di gameplay ed un approccio al videogioco ragionato ed estremamente riflessivo.

Domenica 9 ottobre la gara cosplay dove sarà possibile calarsi nei panni dei personaggi più amati di anime e videogames. Numerosi altri ospiti presenti in fiera come lo Youtuber Dadobax o il famoso tatuatore Guinness World Recordman Alle Tattoo, artista del tatuaggio è uno dei maestri assoluti dello stile stretchato, skill che gli è valsa numerosi premi anche oltre Oceano che si sta immergendo nel mondo del gaming.

La sezione esport sarà rappresentata da Hydrax eSports, una delle più promettenti nuove realtà emergenti nel campo dei videogiochi competitivi. Per concludere nell’area dedicata all’Anime Gaming potrete incontrare i ragazzi de ilcondom_inio, il simpatico gruppo esperto in anime di tutti i tipi.