Overwatch 2: day-one rovinato da un attacco DDoS

Ieri alle ore 21:00 sono stati aperti i server di Overwatch 2, con migliaia e migliaia di giocatori che si sono riversati all’interno del gioco per provare il nuovo capitolo della serie di Blizzard. Le cose però sono subito precipitate, dato che si sono create delle code di oltre 50.000 giocatori per poter accedere verso dei server che subito sono andati in crash.

In un primo momento la causa del crash dei server è stata attribuita ai troppi utenti che hanno assaltato il gioco, ma Mike Ybarra di Blizzard ha svelato la verità: nella giornata di ieri è stato messo in atto un vero e proprio attacco DDoS ai danni dei server di Overwatch 2. Ybarra ha prontamente affermato che il team si è subito messo all’opera per riportare la situazione alla normalità, auspicando però frequenti problemi di connessione verso i server fino a quando i danni dell’attacco non verranno riparati. Bisogna ammetterlo: Overwatch 2 ha messo in scena un debutto col botto, ma non nel senso che speravano tutti!

Vi ricordiamo che il gioco è stato pubblicato gratuitamente sulle seguenti piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.