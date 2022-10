The Callisto Protocol avrà un trofeo legato alle morti

The Callisto Protocol è il nuovo gioco imminente proveniente dallo studio Striking Distance, il nuovo titolo horror si è da poco mostrato in un nuovissimo trailer ma le novità intorno a questo prodotto non smettono di arrivare e questa volta a prendere parola in merito è il direttore tecnico dello studio,Mark James, il quale ha spiegato il rapporto della morte con le dinamiche di gioco del titolo.

Infatti è stato annunciato qualcosa di veramente innovativo, pare infatti che si morirà molto spesso in The Callisto Protocol ma il team di sviluppo ha voluto implementare una serie di animazioni della morte che porteranno il giocatore a divertirsi ” mentre muore”. Tutto ciò ha assunto un significo talmente tanto poetico per gli sviluppatori che sono arrivati a chiamare queste peculiari animazioni ” dolci dell’omicidio”. Ma ecco quanto dichiarato in merito da James:

Questi momenti brutali in cui muori è così che li chiamiamo internamente; perché a noi sembra il tipo di ricompensa alla fine di un pasto, capisci? Glen li adorava nell’originale Dead Space , e li abbiamo raddoppiati ancora di più nel nostro gioco . Sembra che ti ricompensiamo anche per aver fallito.Le persone lavoreranno sul nostro gioco e diranno ‘Oh, non sono morto in quel modo prima, fantastico!’

Il titolo aprirà dunque una nuova dimensione per quanto riguarda il concetto di morte e fallimento nei videogiochi; sarà davvero interessante vedere come questo possa incidere sulla ” pazienza” del giocatore. Ma James ha risposto anche a questa domanda, asserendo che lo studio ha pensato ad un posizionamento strategico dei checkpoint che dovrebbe ovviare al problema ” frustrazione”.

Non ti forniremo la soluzione ovvia per affrontare un nuovo nemico, la prima volta che lo vedi. Ti lasceremo fallire, quindi sarai in grado di dire “giusto, la pistola GRIP non funziona contro questo nemico”, o “quella è una spugna per proiettili totale”, o “non ha senso usare la balistica qui

Dunque la morte è qualcosa intorno al quale ruoteranno parecchie dinamiche di gioco andandone ad arricchirne l’esperienza; tutto ciò ha un livello così estremo di importanza che il team ha addirittura inserito un trofeo al riguardo proprio per aver visto tutte le animazioni di morte possibili. Insomma, per quanto Striking Distance possa aver preso ispirazione da Dead Space, per questa peculiarità sarà di certo qualcosa di innovativo in questo senso. The Callisto Protocol arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S il 2 dicembre, restiamo sintonizzati.