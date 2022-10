Monster Hunter Rise Sunbreak: il terzo aggiornamento sarà disponibile a fine novembre

La scorsa settimana, Capcom ha lanciato il suo secondo aggiornamento gratuito per Monster Hunter Rise: Sunbreak, aggiungendo altri tre mostri. Se questo non fosse già abbastanza, c’è dell’altro in arrivo. Capcom ha annunciato che il terzo aggiornamento gratuito sarà disponibile a fine novembre. All’inizio del mese scorso, era solo una versione inverno 2022, quindi ora è almeno stata ridotta. Quando arriva, i cacciatori possono aspettarsi alcune varianti di mostri e mostri potenziati. Inoltre, nuovi contenuti sono previsti per il 2023. Di seguito la dichiarazione:

Come si sentono tutti riguardo all’aggiornamento gratuito del titolo 2 di Sunbreak ? Abbiamo altro in lavorazione con il prossimo aggiornamento gratuito del titolo a fine novembre e altro in arrivo nel 2023! La caccia continua…



Di seguito una panoramica del titolo:

Monster Hunter Rise è un gioco di ruolo d’azione che trasporterà i giocatori nel colorato villaggio di Kamura, un nuovissimo e tranquillo luogo di montagna che attira i visitatori con la sua cultura unica e le innovative tecnologie di caccia. Dopo che i cacciatori hanno equipaggiato la loro armatura e scelto uno dei vari tipi di armi, apprendono nuovi metodi di caccia e sbloccano nuove strutture, comprese le ancient shrine ruins. Man mano che i giocatori sconfiggono i mostri e avanzano nel gioco, gli oggetti dei nemici caduti possono essere utilizzati per creare armi e armature uniche che aumenteranno le loro possibilità di successo e sopravvivenza futuri.

Il titolo Monster Hunter Rise fornirà ai giocatori un set inventivo di nuovi strumenti per rintracciare e sconfiggere mostri minacciosi. Per la prima volta in assoluto in un gioco di Monster Hunter, le azioni di grappling basate sul cavo possono essere eseguite utilizzando un wire bug in piedi oppure a mezz’aria, aggiungendo un nuovo livello di manovrabilità aerea alle strategie di caccia e agli attacchi.

Monster Hunter Rise: Sunbreak è disponibile per Nintendo Switch e PC tramite Steam.