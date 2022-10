Bayonetta 3: sarà Jennifer Hale a doppiare Bayonetta

Bayonetta 3 è attesissimo dai fan e l’hype intorno a questo titolo continua a crescere giorno dopo giorno. Una cosa a cui i videogiocatori sono molto devoti è, senza alcuna ombra di dubbio, la voce dei loro beniamini e i fan del titolo in questione potrebbero ritrovarsi spiazzati di fronte alla notizia del cambio di voce di Bayonetta. A prendere il posto di Hellena Taylor ci sarà Jennifer Hale ( Baldur’s Gate , Mass Effect , Metal Gear Solid , BioShock Infinite , Metroid Prime , Overwatch e Star Wars: Knights of the Old Republic). A rassicurare i fan in merito è intervenuto Yusuke Miyata, director del titolo, il quale, pur non fornendo alcuna spiegazione sul motivo della sostituzione, ha elogiato la performance della Hale:

Varie circostanze sovrapposte hanno reso difficile per Hellena Taylor riprendere il suo ruolo. Abbiamo fatto delle audizioni per scegliere la nuova voce di Bayonetta e abbiamo offerto il ruolo a Jennifer Hale, che sentivamo fosse una buona scelta per il personaggio. Capisco le preoccupazioni che alcuni fan hanno riguardo al cambio di voce a questo punto della serie, ma la performance di Jennifer è andata ben oltre quello che avremmo potuto immaginare. Sono fiducioso che la sua interpretazione di Bayonetta supererà le aspettative dei nostri fan



Nemmeno Taylor ha fornito alcuna spiegazione al riguardo, adducendo al fatto che non potesse parlare a causa ad un complicato accordo di riservatezza. Ciò che sappiamo di certo è che Jennifer Hale ha un curriculum di tutto rispetto e non è certo una neofita per quanto riguarda questo ambiente, dunque sarà necessario per i fan provare a scardinare quelle sovrastrutture pre imposte dall’abitudine e dall’attaccamento che si crea in quel processo empatico tipico tra videogiocatore e videogame. D’altronde per giudicare il lavoro di Jennifer Hale sarà necessario aspettare e testare con mano. Restiamo sintonizzati.Bayonetta 3 uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 28 ottobre, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che The Callisto Protocol avrà un trofeo dedicato alle morti? Qui il nostro articolo dedicato.