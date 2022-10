Hitman 3: ecco quando arriva la modalità Freelancer

La serie di giochi d’azione stealth Hitman, di IO Interactive, è considerata una delle migliori del genere. L’ultima edizione di Hitman 3 è uscita l’anno scorso come sequel di Hitman 2. Era l’ottava edizione della serie e la finale della trilogia di World of Assassination. IO ha annunciato che intende continuare ad aggiungere contenuti al gioco nel rapporto Hitman 3 – Anno 2. Dopo essere stata ritardata sembra che siamo finalmente vicini a ottenere la modalità Hitman 3 Freelancer.

La modalità Freelance era prevista per il rilascio nella primavera del 2022, ma è stata poi posticipata a una data di rilascio sconosciuta. Abbiamo finalmente la data di uscita esatta della modalità grazie a un recente comunicato stampa di IO Interactive. Freelance sarà disponibile dal 26 gennaio 2023 e sarà gratuita. Gli sviluppatori hanno dichiarato che la modalità è quasi completa anche se richiede un po’ più di tempo, poiché sono previsti dei closed test. IO Interactive pubblicherà ulteriori informazioni il 27 ottobre. Di seguito il comunicato:

Il Closed Technical Test consiste nello stressare i nostri server per prepararli al lancio. Vogliamo anche avere un’idea iniziale del comportamento dei giocatori e fare un po’ di bilanciamento tra economia e XP in uno scenario di vita reale su larga scala. Queste sono le ultime caselle di controllo che dobbiamo spuntare prima del lancio.

Hitman 3 Freelancers Mode sarà una modalità per giocatore singolo che introdurrà elementi rogue-like nel gioco. L’Agente 47 prenderà di mira i boss di ogni organizzazione criminale nelle campagne della modalità Freelancer e i giocatori possono decidere quali missioni giocare per prime. I giocatori riceveranno un compenso per aver terminato la campagna dopo aver eliminato il capo della compagnia. Le attività della campagna sono state riviste per la modalità Freelancer, inclusi nuovi NPC che possono far avanzare l’Agente 47 o ostacolarlo.

Hitman 3 è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam.