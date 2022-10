Pokémon Go Evolving Stars: nuove ricompense per la ricerca sul campo

Pokémon è uno di quei prodotti che ha ottenuto un successo mondiale arrivando a diventare qualcosa che prescinde i generi. Il fenomeno delle creaturine fantastiche e dei suoi allenatori spazia dai videogame, all’intrattenimento, ai gadget e agli eventi con una facilità pazzesca e con un successo assicurato. Al momento Pokèmon Go funziona alla grande ed è in corso l’evento Evolving Stars che non smette mai di premiare l’attività dei fan; infatti sono disponibili nuove attività di ricerca sul campo che saranno ricompensate con caramelle, polvere di stelle, mega energia e oggetti evoluzioni.

Le attività in questione non sono nemmeno difficili da completare, ecco di seguito la lista completa:

Cattura 3 Eevee: 20 Eevee Candy

Fai evolvere 1 Pokemon: 500 polvere di stelle

Fai evolvere 3 Pokemon: 2000 polvere di stelle

Potenzia i Pokemon 5 volte: 25, Mega Aerodactyl, Mega Ampharos, Mega Kangaskhan e Mega Steelix Energy

Potenzia i Pokemon 7 volte: 25 Mega Alatari e Mega Gyarados Energy

Fai girare 10 PokeStop o Palestre: 1 Scaglia del Drago, 1 Roccia del Re, 1 Rivestimento di

Metallo, 1 Pietra del Sole e Potenziamento

Fai girare 15 PokeStop o Palestre: 1 Sinnoh Stone

Fai girare 20 PokeStop o Palestre: 1 Pietra di Unima

Sono inoltre disponibili quattro nuove sfide per Pokèmon Go Evolving Stars, dove ognuna delle quattro sfide della collezione di Evolving Stars ha diversi compiti, ricompense e incontri con i Pokemon. Completare le sfide garantirà anche oggetti Evoluzioni:

Evolving Stars: Eevee Challenge

Evolving Stars: Sfida commerciale

Evolving Stars: Sfida Unima

Evolving Stars: Sinnoh Challenge

Insomma, Pokémon Go, come accennato prima, facendo parte dell’infinita rosa di attività di Pokémon non smette di stupire e regalare ai fan fantastiche avventure attraverso i suoi prodotti ( per saperne di più e restare aggiornati è possibile visitare il sito ufficiale a questo indirizzo) . Non resta che provare le sfide e ottenere le ricompense in attesa dei prossimi eventi. Restiamo sintonizzati sulla questione in attesa di novità. Nel frattempo però, lo sapevate che in Bayonetta 3 non sarà più Hellena Taylor a doppiare Bayonetta? Qui il nostro articolo dedicato.