Red Dead Online: ecco le novità a tema Halloween

Questo mese, in concomitanza con il cambio di stagione e l’arrivo di un gelo inquietante, un’atmosfera pesante incombe sulla frontiera di Red Dead Online, titolo di Rockstar Games. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

Le notizie parlano di lugubri rituali, mentre accampamenti e rifugi lamentano la presenza di animali impazziti ed entità soprannaturali. Verso la fine del mese passate dall’ufficio postale o controllate la cassetta di sicurezza del vostro accampamento: dovreste aver ricevuto un nuovo telegramma. Ike Skelding è venuto a sapere che la setta della Settima generazione sta eseguendo riti sacrileghi per richiamare i morti e il loro defunto profeta dall’aldilà. Indagate su queste voci e affrontate la nuova missione via telegramma a difficoltà Estrema: False speranze e profezie, a partire dal 18 ottobre. Tutte le missioni via telegramma a difficoltà Estrema di Skelding ricompenseranno gli audaci con RDO$, Oro e PE tripli fino al 31 ottobre.

Il Pass di Halloween 2 è di nuovo disponibile per un periodo di tempo limitato, fino al 31 ottobre. Tutti i giocatori già iscritti riprenderanno i loro progressi laddove li avevano lasciati, mentre i nuovi membri potranno ottenere ricompense esclusive distribuite per 15 ranghi, comprese maschere per aiutarti a nascondere la tua identità, nuovi capi d’abbigliamento macchiati dal sangue di crimini passati e accessori perfetti per terrorizzare le tue vittime. Inoltre, tutti i possessori del Pass di Halloween 2 che sbloccheranno tutti e 15 i ranghi, compreso chi li aveva già sbloccati l’anno scorso, saranno premiati con il Kit da mercenario un pacchetto che comprende la Bandana Fierro, munizioni e oggetti consumabili, e Titoli di Capitale, per un valore totale di 5 Lingotti d’Oro. Tutte le ricompense e le offerte saranno consegnate entro 72 ore dal completamento. Mentre l’inquietante stagione di Red Dead Online raggiunge il suo culmine, gli abitanti mormorano di un’aria densa di terrore. Indossate la maschera da Predatore notturno per sfruttare forza e agilità soprannaturali in tre nuove mappe.