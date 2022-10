Valorant: trapelato il bundle Crimsonbeast

Valorant è il videogioco sparatutto in prima persona multiplayer di Riot Games per Microsoft Windows che si è guadagnato la candidatura ai The Game Award 2021/2022 nella categoria “miglior gioco eSports dell’anno”. Il titolo ha dunque ricevuto un più che discreto successo sin dal giorno del suo rilascio ed al momento sembra trapelato qualcosa di interessante.

A parlare e a rivelare il nuovo bundle denominato Crimosonbeast è Mike, un leaker dedicato al gioco piuttosto rispettabile, il quale ha pubblicato tutte le informazioni del caso tramite post su Twitter. Il pacchetto sembra parecchio interessante e ” focoso” e, ad una prima occhiata, sembra assomigliare a quello di Elderflame. Crimosonbeast, sempre secondo il leaker, dovrebbe arrivare attraverso un aggiornamento che sarà rilasciato molto presto e dovrebbe costare intorno alle 800 VP. Ecco, di seguito, cosa include:

Giudice

Vandalo

Sceriffo

Marshall

Martello da mischia

Come se non bastasse, Mike ha anche pubblicato vari tweet in cui mostra anche le animazioni ( trovate tutti i post in fondo a questo articolo) e sembrano davvero divertenti. Non sono state rilasciate dichiarazioni su Valorant da parte di Riot Games, dunque, siccome si sta pur sempre parlando di un leaker, è bene prendere queste notizie con le pinze in quanto mancano di un elemento fondamentale: l’ufficialità. Restiamo comunque sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però, lo sapevate che sono disponibili delle nuove ricompense per quanto riguarda Evolving Stars in Pokémon Go? Qui trovate il nostro articolo dedicato.