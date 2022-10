Yu-Gi-Oh! Cross Duel: aggiunti due nuovi Duellanti

Konami Digital Entertainmen ha annunciato l’aggiunta di due Duellanti leggendari in Yu-Gi-Oh! Cross Duel: Joey Wheeler e Mai Valentine. Questi due personaggi sono disponibili come partner Tag Duel. I giocatori potranno infatti sbloccare i personaggi attraverso questo evento single-player in cui i giocatori uniscono le forze agli eroi in Duelli 2v2.

L’evento specifico si intitola “Joey diventa un vero Duellante” in cui giocatori si uniranno a Joey per ottenere speciali ricompense in-game ispirate a Joey e Mai, tra cui Tappetini da gioco, Card Sleeve e Icone Profilo. L’evento speciale “Joey diventa un vero Duellante” terminerà alle 7:00 del 24 ottobre.Al momento del lancio Yu-Gi-Oh! Cross Duel include all’interno del gioco parecchie dinamiche, eccole di seguito:

Tre modalità di gioco: multiplayer quattro contro quattro, co-op fino a quattro giocatori e Duelli single player.

Un nuovo stile di Duello estremamente intuitivo, anche per i neofiti della serie Yu-Gi-Oh!

Personaggi dalle sette serie animate di Yu-Gi-Oh! con i quali collaborare e confrontarsi

Incredibile rendering 3D dei mostri di Yu-Gi-Oh! e impressionanti scene di evocazione

Personalizzazione dei mostri che consente di sbloccare nuove abilità e di assegnarle alle proprie carte

Costruite e personalizzate velocemente i vostri deck grazie a nuove automazioni e funzioni innovative

Per saperne di più sull’evento è possibile visitare il sito ufficiale a questo indirizzo; anche perché l’aggiornamento introduce all’interno del gioco numerose nuove carte come l’iconico mostro Ultra-Raro di Joey Wheeler, Drago Nero Occhi Rossi,Cucciolo di Drago, Stregone del Tempo e Gearfried il Cavaliere di Ferro allo scopo di rinforzare il Deck.

Insomma, sono davvero tantissime le implementazioni introdotte dall’aggiornamento, non resta che approfittare. Restiamo comunque sintonizzati sulla questione. Yu-Gi-Oh! Cross Duel è free-to-play ed è disponibile ora su App Store e Google Play. Nel frattempo però, lo sapevate che un bundle per Valorant è stato appena leakato da un noto insider del settore? Qui il nostro articolo completo con tutte le informazioni e le immagini.