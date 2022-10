My Fantastic Ranch: pubblicato il trailer di annuncio

Lo studio Piece of Cake e Nacon sono lieti di rivelare per la prima volta un filmato di My Fantastic Ranch. Un gioco gestionale per ragazzi, che offre la possibilità di prendere il comando di un ranch di creature fantastiche attraverso trailer di annuncio tanto accessibile quanto completo attraverso il trailer di annuncio. My Fantastic Ranch sarà disponibile dal 17 novembre 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Steam ed Epic Game Store. Di seguito una panoramica del titolo:

In un mondo incantato di draghi e unicorni, costruite e sviluppate il ranch dei vostri sogni grazie a questo gioco gestionale adatto a tutta la famiglia. Con fontane, campi di allenamento, granai, giardini e altro ancora, avete a disposizione 24 tipi diversi di edifici e decorazioni per creare il vostro ranch ideale. Grazie a un’interfaccia intuitiva, posizionate gli edifici, create le strade, le piazze e i recinti in tutta semplicità per ottenere il ranch più bello.



Con l’aiuto dei vostri dipendenti, prendetevi cura dei vostri draghi e unicorni, di 8 tipi diversi, occupandovi dei loro bisogni quotidiani e del loro allenamento. Una volta che il vostro ranch sarà pronto, potrete accogliere studenti per una serie di lezioni che vanno dall’equitazione al tiro a segno fino all’acrobazia aerea. Accoppiate lo studente giusto con il suo cavallo preferito per creare grandi duetti pronti a conquistare il favore della principessa e del principe partecipando al festival. Sia che si giochi in modalità classica per sviluppare la reputazione della propria struttura e diventare il più famoso del regno, sia che si giochi in modalità sognatore per costruire il proprio ranch senza vincoli o limiti, My Fantastic Ranch offre una prima esperienza di gioco gestionale accessibile e incantevole.

