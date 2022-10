FIFA 23: ecco le modifiche della prima patch

La prima patch per FIFA 23 di Electronic Arts è disponibile, apportando modifiche al sistema di penalità del gioco e animazioni di dribbling. Sebbene non sia la patch di gioco significativa che di solito arriva su FIFA nel primo mese circa del rilascio del gioco, apporta alcune modifiche alle meccaniche di gioco. In particolare, i rigori, che nella community sono stati considerati molto facili da segnare, ora richiederanno più abilità. Potete trovare le note complete qui.

La prima patch significativa per FIFA 23 è prevista per la fine di questo mese, con molti che si chiedono se il tanto discusso meta giocatori lunghi sarà influenzato in modo significativo. Tuttavia, poiché la prima Weekend League, insieme alla principale modalità competitiva della FIFA) si svolgerà questo fine settimana, è tipico che EA aspetti di vedere come si comporta il gioco in un ambiente competitivo prima di apportare modifiche radicali in un aggiornamento del titolo più ampio.

Di seguito una panoramica: