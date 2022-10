Wild Hearts si mostrerà oggi in nuovo gameplay

Wild Hearts è un nuovissimo gioco di “caccia” pubblicato da EA e sviluppato da Omega Force, lo studio dietro la lunga serie Dynasty Warriors. Ambientato nel Giappone feudale non è certo il titolo che ti aspetti da EA ma è la partnership con Koei Tecmo che spinge l’azienda ad esplorare nuovi terrori.

La rivelazione del titolo è avvenuta in concomitanza con il rilascio di un corposo trailer che ha mostrato un gioco fortemente ambizioso e ,ad oggi, l’hype dei fan è destinato a crescere grazie al rilascio di un corposo gameplay di all’incirca 7 minuti. Il video verrà mostrato durante un evento dedicato che si terrà alle ore 15:00 di oggi, 5 ottobre.

Per quanto riguarda il gioco ciò che sappiamo è che è ambientato in un mondo fantastico denominato Azuma, fortemente ispirato al Giappone feudale è abitato da creature enormi chiamate Kemono.

Dopo un terribile combattimento con il lupo d’inverno Deathstalker, i giocatori diventano portatori di una tecnologia che sostiene la vita e sono costretti a ristabilire l’equilibrio in tutta la regione.

Non sono moltissime le informazioni sul titolo, quindi è praticamente certo che durante l’evento che si terrà tra poche ore saranno svelati parecchi dettagli per quanto riguarda il gamplay in primis e poi dinamiche di gioco e trama. Wild Hearts uscirà su PC, Xbox Series X/S e PS5 il 17 febbraio del 2023; non ci resta dunque che aspettare l’evento che si svolgerà tra pochissime ore. Restiamo sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però, lo sapevate che sono disponibili delle nuove ricompense per quanto riguarda Pokémon Go ed il suo evento Evolving Stars? Qui il nostro articolo dedicato.