Mortal Kombat: informazioni su un nuovo titolo saranno condivise durante il 30° anniversario

Il co-creatore di Mortal Kombat , Ed Boon , afferma che l’annuncio del prossimo gioco di combattimento del suo studio dovrà attendere fino alla fine delle celebrazioni per il 30° anniversario. Boon ha spiegato su Twitter che mentre ha capito che i fan erano ansiosi di conoscere il prossimo annuncio del gioco di NetherRealm Studios, lo studio si sarebbe concentrato prima sul 30° anniversario della serie. Di seguito la dichiarazione:

L’originale Mortal Kombat ha fatto il suo debutto in sala giochi l’8 ottobre 1992 e ha rapidamente guadagnato popolarità per i suoi combattenti digitalizzati e le controverse mosse finali di Fatality. L’ultimo gioco della serie, MK 11, è stato rilasciato nel 2019, con un’espansione DLC chiamata Aftermath rilasciata l’anno successivo. La speculazione suggeriva che il prossimo gioco di NetherRealm sarebbe stato il terzo della sua serie Injustice di giochi di combattimento di supereroi DC. Tuttavia, il giornalista Jeff Grubb ha affermato l’anno scorso che NetherRealm stava invece dando la priorità a MK 12 a causa dell’incertezza sul suo futuro con la società madre Warner Bros Games. Di seguito il commento di Grubb:

All’inizio di quest’anno, l’attore dietro Johnny Cage sembrava ipotizzare che la società stava registrando nuovo materiale per la serie di giochi di combattimento. In un tweet ora cancellato, Andrew Bowen, che ha interpretato Cage in MK X e MK 11, aveva pubblicato un video in cui rivelava che era al lotto della Warner Bros.

PSA/FYI We know a lot of you are excited about the next NRS game announcement & it will happen in due time. But first it all about 30 years of Mortal Kombat. That's what we're going to celebrate and focus on.

Our next game announcement will be separate from MK30 ❤️

— Ed Boon (@noobde) October 5, 2022