Hideo Kojima: in arrivo dettagli sul prossimo progetto

Secondo quanto svelato nel corso delle recenti ore, il noto Game Designer, Hideo Kojima, ha annunciato novità in arrivo sul prossimo progetto, il quale non è stato tutt’ora svelato ufficialmente. Però, stando a quanto detto su un post su Twitter, Kojima rivela delle notizie interessanti. Innanzitutto, come potete vedere in calce alla notizia, all’interno del cinguettio sul social appena citato si vede una figura femminile con il seguente messaggio: “Dove?”

A quanto pare, secondo le ultime indiscrezioni, la protagonista in questione sarebbe interpretata dall’attrice Elle Fanning, ma in attesa di un annuncio ufficiale vi consigliamo di prendere queste affermazioni con le pinze. Detto ciò, Hideo Kojima potrebbe svelare il suo progetto o alla Paris Games Week 2022 o, ancora più probabile, direttamente ai The Game Awards 2022, magari come titolo che chiuderà la cerimonia di premiazione.

Inoltre, è molto probabile che venga annunciato all’evento appena citato, dato i buoni rapporti che il Game Designer ha con Geoff Keighley, tutto è possibile. In attesa di ulteriori informazioni in merito alla questione, vi consigliamo di rimanere sintonizzati sulle pagine di GamesVillage.it per non perdervi nessun aggiornamento legato al misterioso progetto targato Kojima Production. Sapevate che Death Strading 2 potrebbe essere esclusiva PlayStation?