Call of Duty Advanced Warfare 2 potrebbe essere in sviluppo

Anche in assenza di una conferma ufficiale, sembra che Call of Duty interromperà il suo ciclo di uscite annuali e non lancerà un nuovo gioco nel 2023. L’anno prossimo continuerà il supporto post-lancio per Call of Duty: Modern Warfare 2 (presumibilmente con DLC a pagamento con mappe dei giochi più vecchi della serie), mentre secondo alcuni rapporti il 2024 vedrà il lancio del prossimo gioco di Treyarch, resta da vedere se si tratterà o meno di un altro Black Ops.

Naturalmente, ciò significa che Sledgehammer Games sarà il prossimo in ordine di tempo. Secondo quanto trapelato, lo studio ha iniziato a lavorare al gioco Call of Duty del 2025 e ora, un nuovo rapporto pubblicato da RalphsValve, importante insider di Call of Duty, su Whatifgaming potrebbe aver rivelato cosa sarà questo gioco.

Secondo il rapporto, Sledgehammer sta lavorando a un sequel diretto di Call of Duty: Advanced Warfare del 2014. Primo dell’era dei giochi fantascientifici futuristici della serie, Advanced Warfare è stato il primo titolo gioco delle seriea a essere sviluppato interamente da Sledgehammer, introducendo formalmente lo studio nel ciclo di tre sviluppatori della serie. I due giochi successivi sviluppati da Sledgehammer hanno portato i giocatori rispettivamente nelle ambientazioni della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, ma sembra che lo sviluppatore sia pronto a riportare la serie nel prossimo futuro.

Sebbene Sledgehammer Games abbia già parlato di voler sviluppare almeno un paio di sequel diretti di Vanguard, viste le deludenti performance critiche e commerciali dello sparatutto, non è una sorpresa che lo sviluppatore e l’editore Activision abbiano deciso di cambiare rotta. RalphsValve sembra suggerire che il desiderio di mantenere le cose fresche e varie per Warzone 2.0 potrebbe aver giocato un ruolo nella decisione di scegliere l’ambientazione futuristica di Advanced Warfare.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Modern Warfare 2 uscirà il 28 ottobre per PS5, Xbox Series X/S e PC.