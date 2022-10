Call of Duty Modern Warfare 2: in arrivo domani il trailer di lancio

Call of Duty: Modern Warfare 2 di Infinity Ward uscirà a fine mese per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. In vista dell’uscita, domani alle ora 15:00 italiane è previsto un nuovo trailer di gioco. Non si sa ancora cosa conterrà il trailer, ma ci si aspetta un rapido montaggio di gameplay dalla campagna, dal multiplayer e dalla Warzone 2.0. È interessante notare che lo sviluppatore non ha ancora presentato nuove modalità come DMZ (il cui nome definitivo si dice sia “Deployment Zone”), Special Ops e Raid (che secondo quanto riferito sono simili nel gameplay a Destiny, ma più “tattiche”).

Con il lancio di Warzone 2.0 il 16 novembre, aspettatevi ulteriori dettagli su questo e sulla Stagione 1 nelle prossime settimane. Call of Duty: Modern Warfare 2 uscirà il 28 ottobre, anche se i preordini digitali riceveranno l’accesso alla campagna con circa una settimana di anticipo. Inoltre, a differenza del suo predecessore, Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 saranno scaricabili separatamente.