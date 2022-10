Wild Hearts: ecco il nuovo gameplay trailer con il Kingtusk

Come da programma, oggi 5 ottobre alle ore 16:00 è stato mostrato il nuovo trailer di Wild Hearts, il titolo Monster Hunter style ambientato in un Giappone fanatsy feudale pubblicato sotto l’etichetta EA Originals e sviluppato da Omega Force (di Koei Tecmo).

Il filmato di oggi mostra ben 7 minuti di gameplay nel mondo di Azuma con la caccia al Kingtusk, enorme mostro simil cinghiale, che porta inizialmente diversi grattacapi al giocatore, ma che poi viene aiutato da un secondo player e poi da un terzo. Il filmato mette in risalto l’utilizzo delle rampe in cui saltare e colpire dall’alto il nemico con le diversificazioni del Karakuri, che si può utilizzare anche come fosse una zipline. Nel finale compare anche un altro mostro, alato. Potete vedere il video in fondo alla notizia.

WILD HEARTS si svolge ad Azuma, un paesaggio di fantasia ispirato al Giappone feudale, che ora è infestato dai Kemono, un tempo pacifici, che alterano l’ambiente a costo della vita dei cittadini. I Kemono sono animali che spaziano dagli scoiattoli immersi nelle piante al grande cinghiale Kingtusk. Dopo un terribile scontro con il lupo invernale Deathstalker, i giocatori diventano portatori di una tecnologia di sopravvivenza e sono costretti a ripristinare l’equilibrio in tutta la regione.

In WILD HEARTS, i giocatori viaggiano attraverso Azuma come lupi solitari o come un gruppo di cacciatori con un massimo di due amici grazie alle funzioni co-op e crossplay del gioco, su tutte le piattaforme. I giocatori possono espandere i loro piani di battaglia e intraprendere missioni speciali durante la caccia in branco, unirsi ad altri cacciatori nel mondo o affrontare Kemono da soli. Il gioco sarà caratterizzato da voci fuori campo in inglese, giapponese, francese, italiano, tedesco e spagnolo.

WILD HEARTS sarà nei negozi e in digitale il 17 febbraio 2023 per PlayStation 5 e Xbox Series X|S al prezzo di €79,99, e PC tramite Origin, Steam ed Epic Game Store al prezzo di €69,99.

Per ulteriori informazioni potete collegarvi al sito ufficiale. Qui sotto potete vedere i sette minuti di gameplay.