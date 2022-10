Dragon Ball Z Kakarot: annunciata la data per PS5 e Xbox Series X/S

Durante il Tokyo Game Show, Bandai Namco aveva annunciato l’arrivo delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S di Dragon Ball Z Kakarot, limitandosi però ad un generico 2023. Oggi l’azienda nipponica ha svelato il giorno preciso in cui saranno disponibili: il 13 gennaio 2023. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Come scritto nel teso che accompagna il video, ci sono miglioramenti grafici e 60 FPS.

Il prossimo anno arriverà anche il nuovo Season Pass 2, con il primo contenuto scaricabile che si intitola “Bardock – Alone Against Fate” e si concentra sui contenuti dello speciale televisivo Bardock: Padre di Goku e rappresenta una “riproduzione completa” della storia. I giocatori potranno combattere contro Freezer in un”incontro clou con il boss” e interagire con altri Saiyan e membri dell’esercito di Freezer tra una missione e l’altra.

Ricordiamo le caratteristiche generali del titolo:

Vivi la storia di DRAGON BALL Z tra epiche battaglie e spassose storie secondarie, tra cui momenti inediti che fanno luce su alcuni dettagli della storia di DRAGON BALL mai svelati prima!

• Affronta i più famosi scontri di DRAGON BALL Z come mai prima d’ora. Lotta in arene sconfinate con elementi distruttibili e rivivi i duelli con nemici leggendari come Radish, Freezer, Cell e tanti altri! Aumenta il tuo livello di potenza attraverso meccaniche GDR e diventa il più forte di tutti!

• Non dovrai solo combattere nei panni dei guerrieri Z… ma anche vivere come loro! Pesca, vola, mangia, allenati e fatti strada fra le varie saghe di DRAGON BALL Z stringendo amicizie e sviluppando rapporti con un enorme numero di personaggi dell’universo di DRAGON BALL.

Ripercorri la storia di Goku e dei guerrieri Z in DRAGON BALL Z: KAKAROT! Oltre rivivere battaglie memorabili, potrai esplorare il mondo di DRAGON BALL Z cacciando, pescando, mangiando e allenandoti con Goku, Gohan, Vegeta e gli altri.

Scopri nuove aree e nuove avventure addentrandoti nella storia e stringi legami indissolubili con gli altri eroi dell’universo di DRAGON BALL Z.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data d’uscita di Dragon Ball Z Kakarot su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ricordandovi che il gioco è attualmente disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.