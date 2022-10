Octopath Traveler Champions of The Continent: arriva il crossover con Bravely Default

SQUARE ENIX ha annunciato che nel JRPG per dispositivi mobile OCTOPATH TRAVELER: Champions of the Continent arrivano diversi personaggi della serie BRAVELY DEFAULT, che i giocatori potranno sbloccare e aggiungere al proprio gruppo in un evento crossover a tempo limitato. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

A partire da oggi 5 ottobre, i giocatori possono sbloccare due noti personaggi di BRAVELY DEFAULT II:

Elvis – I giocatori possono invitare lo studioso Elvis nel loro gruppo dopo aver completato il prologo della sua Storia del Viaggiatore, sbloccabile per i giocatori dopo aver completato “Master of Fame: Capitolo 1” e “The Wandering Blacksmith” delle missioni secondarie di Nameless Town.

Adelle – La mercenaria al fianco di Elvis, Adelle, può essere reclutata tramite la sua Chosen Traveler Guiding Light.

I viaggiatori potranno anche aspettare l’arrivo nel gioco di Edea di BRAVELY DEFAULT il 12 ottobre e di Agnès il 19 ottobre. I giocatori avranno tempo fino al 1° novembre per reclutare Adelle, Edea e Agnes nel loro gruppo.

In OCTOPATH TRAVELER: Champions of the Continent, i giocatori vivono una storia nel mondo di Orsterra, alcuni anni prima degli eventi di OCTOPATH TRAVELER (di cui ricordiamo arriverà il seguito a febbraio). Viaggiate per Orsterra nei panni del “Prescelto” e combattete per fermare tiranni spietati che cercano di scatenare un’oscurità senza fondo sulla terra.

Il gioco è attualmente disponibile per dispositivi Android e iOS. Per ulteriori informazioni potete collegarvi al sito ufficiale.

Qui sotto potete vedere il trailer che mostra il crossover tra i due titoli.