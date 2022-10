Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: domani 6 ottobre un nuovo trailer

The Pokémon Company ha fatto sapere che domani 6 ottobre, quando qui in Italia saranno le 15:00, verrà pubblicato un nuovo trailer che mostrerà nuove informazioni su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, prossima accoppiata di titoli con i pocket monster in arrivo su Nintendo Switch il 18 novembre 2022.

In questo periodo d’attesa sono stati mostrati diversi filmati del titolo, sia panoramiche più estese, come quella delle tre strade differenti pubblicato ad inizio settembre, ma anche più specifiche su alcuni Pokemon, come quello relativo a Wiglett.

Vedremo dunque domani cosa verrà fatto vedere ricordando che, sempre dal mondo Nintendo, verrà mostrato il primo trailer del film di Super Mario, con un Direct tutto per lui.

