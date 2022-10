God of War Ragnarok: arriva l’iniziativa #FaceTheRagnarök

Dalle pagine del PlayStation Blog veniamo a sapere di un’iniziativa per il lancio di God of War Ragnarok, nuovo capitolo della saga con il dio della guerra di Santa Monica Studio.

Il 9 novembre si avvicina, e tutti i giocatori potranno avere il loro ruolo nel lancio del nuovo capitolo grazie a #FaceTheRagnarök. Potrete mettervi in gioco con i vostri volti e le vostre storie: in questo modo potrete diventare parte di una speciale attività che coinvolgerà tutta la community di PlayStation.

Queste le indicazioni dalla pagina proprio di PlayStation Blog:

Andate sul PlayStation Gamer Board, caricate una foto del vostro viso con l’iconico segno rosso di Kratos e scegliete tre parole chiave per descrivervi tra quelle presenti: così scoprirete se siete più simili a Kratos o ad Atreus. In palio un grande premio: una copia di God of War Ragnarök Jotnar Edition e un controller wireless DualSense limited edition God of War Ragnarök.

Ma le sfide non finiscono qui.

Questa è infatti solo la prima di tre speciali quest da completare per prepararvi al Ragnarök.

Per completare la seconda quest dovrete iniziare una nuova partita su God of War (2018) e scattare una foto in-game del vostro primo incontro con Brok.

Per completare la terza quest dovrete concludere la vostra avventura su God of War (2018) ed esaudire la richiesta di Faye, conquistando il trofeo “Ultimo Desiderio”.

Ognuna delle tre quest potrebbe farvi vincere un premio a tema God of War. Una volta compiuta una quest, verrà sbloccato nella vostra area personale un segno rosso come quello di Kratos. Completando anche solo una quest avrete accesso all’estrazione finale. Ma più quest completerete, e quindi più segni rossi raccoglierete, più alte saranno le vostre possibilità di essere estratti per il premio finale: un weekend per due a Stoccolma, alla scoperta della storia e della mitologia norrena.

Siete pronti?

Il momento del Ragnarök si avvicina.

God of War Ragnarok sarà disponibile dal 9 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5.