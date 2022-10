Dead Cells: disponibile la Boss Rush, trailer

Come da Road Map, da oggi 5 ottobre arriva la modalità boss rush in Dead Cells, il metroidvania di Motion Twin. Ed è proprio lo sviluppatore e publisher che ha fatto uscire sia il trailer gameplay di lancio che un vlog più approfondito. L’aggiornamento, gratuito, arriva su Steam per poi passare più avanti anche su console.

Queste le caratteristiche dell’update descritte tramite la pagina Steam del gioco:

4 stage dove combattere

– 3 boss uno dietro l’altro

– 3 boss potenziati uno dietro l’altro

– 5 boss back-to-back

– 5 boss potenziati uno dietro l’altro

– 3 boss uno dietro l’altro – 3 boss potenziati uno dietro l’altro – 5 boss back-to-back – 5 boss potenziati uno dietro l’altro Nuove armi, abilità e mutazioni

6 skin

Statua personalizzabile

Nuovi affissi leggendari

Come si accede alla Boss Rush?

C’è una nuova area, accessibile attraverso la porta del seminterrato nel Quartiere dei prigionieri, dove si può accedere anche alla Sala di addestramento e al Sarto. Dopo aver attraversato la porta del seminterrato, seguite il corridoio fino alla terza porta con la testa rossa del boss accanto.

Attraverso questa porta, troverete altre 4 porte che conducono a 4 diversi livelli in cui combatterete:

3 boss uno dietro l’altro

3 boss potenziati uno dietro l’altro

5 boss uno dietro l’altro

5 boss potenziati uno dietro l’altro

I boss sono selezionati casualmente dai seguenti livelli:

Tier 1 – Concierge, Conjunctivius, Mama Tick

Tier 2 – Time Keeper, The Giant, The Scarecrow

Tier 3 – Hand of the King, The Servants (solo il combattimento finale, non la torre intera), The Queen

Qui sotto potete vedere il trailer per il lancio dell’update di Dead Cells.