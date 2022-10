Persona 5 Royal: annunciato il gioco da tavolo

ATLUS sta collaborando con Pandasaurus Games per pubblicare un gioco di carte di Persona 5 Royal con Emerson Matsuuchi come game designer (di Century: Eastern Wonders e Foundations of Rome).

Matsuuchi parla del gameplay:

“I giocatori assumeranno i ruoli dei loro Phantom Thieves preferiti e combatteranno per cambiare il mondo in questo gioco di strategia cooperativo basato sulle carte”.

Il co-proprietario di Pandasaurus Games, Nathan McNair, non vede l’ora che Persona 5 Royal arrivi nelle mani dei giocatori:

“Come fan sfegatato di Persona 5 Royal – non vedo l’ora di portare i palazzi, la Velvet Room e il mondo di Persona 5 Royal sui tavoli da gioco di tutto il mondo nel 2023”.

Pandasaurus Games punta a pubblicare Persona 5 Royal nel quarto trimestre del 2023 e ulteriori dettagli seguiranno. Vedremo dunque quando arriveranno altri dettagli sul gioco, lasciandovi qui sotto con l’immagine della partnership, che segna il 21 ottobre 2023 come data. Vi ricordiamo infine che il videogioco arriverà invece il 21 ottobre 2022 su PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Informazioni su Pandasaurus Games:

Pandasaurus Games è un editore di giochi da tavolo per hobby e per il mercato di massa che cerca di creare esperienze coinvolgenti e di connessione attraverso il gioco. Da quando hanno pubblicato il loro primo gioco, Tammany Hall, nel 2012, i comproprietari Molly Wardlaw e Nathan McNair hanno visto l’azienda fiorire fino a diventare un nome familiare tra i giocatori e non solo.

Il loro vasto catalogo comprende successi mondiali come Machi Koro, Dinosaur Island e The Mind. Oltre che nei negozi di hobbistica, i titoli Pandasaurus sono disponibili presso Target, Barnes & Nobles, Books a Million, Gamestop, Amazon e altri ancora.