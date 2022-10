Rogue Company: svelato il crossover con The Walking Dead

Già da ieri First Watch Games e Hi-Rez Studios avevano fatto capire ai fan di Rogue Company che sarebbe arrivata una bella notizia per i giocatori dello shooter. Oggi è stato infatti annunciato ufficialmente il crossover con The Walking Dead, nella sua forma originale fumettistica. Per questo è stato pubblicato anche un trailer che mostra i personaggi in arrivo: Rick, Michonne e Negan.

Rick arriva come skin di Dallas, Michonne come skin di Lancer e Negan come skin di Dima. Potete vedere il filmato qui sotto, ricordandovi che Rogue Company è disponibile, free-to-play, per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. L’aggiornamento con The Walking Dead arriverà questo ottobre.