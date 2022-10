FIFA 23 Guida: le migliori tattiche per Ultimate Team

Vincere su FIFA 23 sta diventando sempre più difficile? La super CPU difensiva vi sta facendo strappare i pochi capelli che vi sono rimasti? Niente paura: ci siamo noi! Non lo vogliamo nascondere: quest’anno, grazie anche ai forti scossoni generati dal nuovo motore HyperMotion2, il gameplay di FIFA 23, almeno nelle versioni next-gen e su PC, è cambiato parecchio rispetto a quanto visto fino alla scorsa edizione della serie, e lo abbiamo ribadito più volte, anche in fase di recensione completa e durante le live sul nostro canale Twitch (che vi invitiamo a seguire!). Sia chiaro, non stiamo dicendo che si tratta di cambiamenti negativi, tutt’altro, ma è chiaro che, a livello competitivo, parecchi equilibri si sono alterati non poco, e lo abbiamo potuto assaggiare direttamente sulla nostra pelle. Per farla breve, quest’anno, per vincere con continuità non basta replicare con ossessione le stesse skill (a volte sì) o le stesse azioni “buggate”, ma è necessario un approccio alle partite decisamente più strategico e oculato, magari mettendo in conto di dover proporre diverse soluzioni tattiche, da alternare a seconda dei momenti della partita e, soprattutto, in base all’avversario. Di seguito, vogliamo proporvi alcune delle migliori istruzioni tattiche per la vostra squadra, sia quelle per la fase offensiva sia per quelle difensiva, con la speranza che possano aiutarvi con le sessioni di gioco online. Ci teniamo a precisare che abbiamo provato il gioco soltanto in versione next-gen e di conseguenza queste istruzioni sono pensate con il gameplay generato dall’HyperMotion2 e non sappiamo quanto possano funzionare sulle versioni old-gen del gioco su cui il gameplay è comunque diverso.

FIFA 23: le istruzioni difensive

Pressing sul primo controllo

La prima modalità di impostazione difensiva che vogliamo suggerirvi è senza dubbio quella del Pressing sul primo controllo, una meccanica di gioco che ha preso sempre più il largo negli scorsi capitoli del gioco e che con FIFA 23 ha raggiunto il suo punto di massimo splendore. Questo sistema di difensivo è perfetto per chi vuole impostare la propria retroguardia in maniera alta e super aggressiva, con i giocatori che tendono ad aggredire sin dai primissimi tocchi sul pallone da parte degli avversari, ed è l’ideale per i giocatori che amano difendere in maniera decisa, senza mai schiacciarsi sotto la pressione dei giocatori dell’altra squadra. Attenzione però: questa tattica espone a molti attacchi avversari e di conseguenza non è pensata esattamente per tutti i giocatori, specialmente per chi magari non ha ancora grande dimestichezza con la fase difensiva del gioco.

Pressing una volta persa palla

In maniera simile ma allo stesso differente si applica alla difesa di FIFA 23 il Pressing una volta persa la palla, che risulta una versione meno “pesante” di quello sul primo controllo. Il pressing una volta persa la palla si “attiva” infatti solo quando si perde il pallone e non a prescindere, ma riesce comunque a rendere la fase difensiva del giocatore molto aggressiva e asfissiante. A differenza dell’altro stile difensivo, questo tipo di pressing ha delle caratteristiche più morbide, ma risulta interessante perché può anche sviare in qualche modo l’avversario, che magari non si aspetta di ritrovarsi con i difensori e con i mediani appiccicati addosso una volta iniziata la manovra offensiva. Proprio per la sua natura meno “violenta” questo pressing è più indicato per i giocatori meno abili nella fase difensiva, che possono trarre molti vantaggi da un sistema duttile e ricco di spunti di interesse.

Equilibrato

L’ultimo stile consigliato è quello “base” ossia quello Equilibrato. Con questa tipologia di difesa, la CPU tende ad assistere il minimo possibile il giocatore, ragion per cui in questo caso viene richiesta una conoscenza della fase difensiva decisamente più oculata. Con lo stile equilibrato, il rischio di esporre la squadra a pesanti imbarcate dell’avversario è sicuramente più basso, ma allo stesso tempo la possibilità di difendere in maniera più passiva accresce enormemente. Lo stile equilibrato è dunque consigliato a quei giocatori che vogliono avere il pieno controllo della difesa, senza “aiuti” e senza dinamiche troppo invasive della CPU e funziona bene, attenzione, a patto che rientrate, appunto, nelle categorie di player sopracitate.

FIFA 23: le istruzioni offensive

Passaggi diretti

L’istruzione offensiva più utilizzata dal sottoscritto e, di conseguenza, quella che vogliamo consigliarvi in primis, è senza dubbio quella dei Passaggi diretti. Questo sistema offensivo mette l’accento sul gioco veloce e spettacolare, con i giocatori che tendono a passarsi il pallone rapidamente tra le linee di difesa degli avversari e a giocare in maniera tendenzialmente spettacolare, con un continuo alternarsi di scambi rapidi e movimenti in sovrapposizione pensati per mettere in difficoltà gli avversari. Con questo stile offensivo è fondamentale avere dei giocatori in grado di effettuare passaggi precisi, con una grande visione di gioco, fondamentale per indovinare le traiettorie miglior e al momento giusto per punire la difesa ogni volta che non riesce a stare dietro al nostro giro palla. Questa tattica però può risultare troppo sterile in caso di troppi errori sotto porta e di conseguenza è consigliabile utilizzarla soprattutto se si è in possesso di attaccanti super affidabili nel proprio team.

Inserimenti offensivi

La seconda tattica che ci sentiamo di consigliarvi è quella degli Inserimenti offensivi. Con questa impostazione offensiva i giocatori tendono a lanciarsi in profondità spesso e volentieri, cercando di mettere in difficoltà la squadra avversaria tanto per vie centrali quanto e soprattutto sulle fasce. Di conseguenza, con questa tattica è fondamentale avere tanti giocatori veloci nella squadra, fondamentali per mettere in atto il piano di gioco tanto sulla fase offensiva tanto in fase di copertura. Questa impostazione può dare tantissime soddisfazioni in fase realizzativa, ma allo stesso tempo può risultare pericolosa in fase difensiva, in cui il rischio di esporsi alle scorribande avversarie è sempre dietro l’angolo. Il nostro consiglio è dunque quello di affidarsi a questa soluzione soltanto in caso di padronanza massima del gioco o comunque di una piena consapevolezza dei propri mezzi difensivi.

Equilibrato

Un’altra meccanica di gioco interessante è sicuramente quella Equilibrata, per quanto, come per la difesa, è sicuramente più “manuale” rispetto alle altre. Parliamo ovviamente di uno stile che prevede un forte bilanciamento nei movimenti dei giocatori, senza “strappi” di sorta in nessuna direzione ma con la voglia di risultare efficace in tutte le aree del campo e in tutte le situazioni di gioco, lasciando al giocatore la maggior parte del controllo sulle azioni in sé. Questo stile è particolarmente indicato in quelle partite più complicate, contro avversari particolarmente abili in fase difensiva e in generale ci sentiamo di suggerirne l’impiego durante i match di Weekend League o comunque nelle partite più delicate, poiché potrebbe garantirvi una sorta di maggiore controllo dei giocatori sul rettangolo di gioco, senza troppi “colpi di testa” da parte dei vostri attaccanti.

Queste sono le nostre istruzioni preferite. Voi invece quali utilizzate? Fatecelo sapere nei commenti!