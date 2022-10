FIFA 23 Guida: i migliori moduli per la modalità Ultimate Team

La stagione calcistica virtuale di FIFA 23 è già entrata nel vivo. Il titolo di Electronic Arts, disponibile sul mercato dallo scorso venerdì, è già entrato in tackle scivolato nelle case di moltissimi videogiocatori, in particolare grazie alla sua modalità Ultimate Team, la regina indiscussa del mercato nonché macchina macina record (e soldi) di indiscutibile qualità. Il “FUT” è di fatto già entrato nel vivo delle sue funzioni, con l’arrivo anche della primissima Weekend League, fissata per il prossimo venerdì 7 ottobre, che darà ufficialmente il via alle primissime battaglie competitive più dure, alla ricerca del “pick rosso” migliore possibile. Per arrivare al meglio all’appuntamento, mai come quest’anno, è necessaria una preparazione “tattica” di un certo spessore. Del resto, le novità sul fronte del gameplay sono tante e, quindi, quello che avete imparato negli anni scorsi potrebbe non bastare per avere grandi risultati in questa nuova stagione. Lo sconforto, a questo punto, vi sta salendo? Sbagliato. Grazie a noi di GamesVillage.it potete dormire sonni tranquilli. Per iniziare al meglio l’avventura su FIFA 23, abbiamo deciso di darvi una mano nella creazione della tattica migliore, partendo dal punto focale di quest’ultima, ossia i moduli. Abbiamo deciso di selezionare i migliori tre, o comunque quelli che abbiamo testato maggiormente e con cui abbiamo dimostrato un maggiore feeling. Siete pronti a prendere appunti?

FIFA 23: il calcio secondo la tradizione: il 4-4-2

Su FIFA 23, così come nella storia del brand e nei capitoli recenti del titolo, così come nel calcio “reale”, affidarsi al sempreverde 4-4-2 non è mai sbagliato. Il modulo di concezione più tradizionale, con l’ausilio della doppia punta e di esterni, due esterni, due centrali di centrocampo e di difesa e via dicendo, è un po’ un porto sicuro per i giocatori che vogliono una disposizione sul rettangolo virtuale di gioco che possa dargli la giusta copertura in fase di difesa ma anche una buona spinta offensiva. Vogliamo essere chiari: il 4-4-2 proprio non riusciamo a piazzarlo in cima alle nostre preferenze, soprattutto per via della necessità di dover cercare troppi giocatori con caratteristiche fin troppo ricercate, con poco spazio alla libera interpretazione, il che grava non poco anche sulle casse del nostro team. Al netto di ciò, però, dobbiamo ammettere che grazie al nuovo gameplay, con FIFA 23 abbiamo dovuto rivalutare non poco questo modulo, che si è rivelato molto solido, specialmente considerando quelle partite in cui l’avversario sembra esserci superiore per possesso e intensità offensiva. Per utilizzare al meglio questo modulo bisogna quindi partire dai giocatori giusti, come dicevamo poc’anzi, che mai come per questo stilema ludico diventano fondamentali per una corretta interpretazione dei ruoli. Nel 4-4-2 sono fondamentali, in primis, i due centrali di centrocampo. Questi devono per forza di cose avere un workrate alto alto e saper fare bene entrambe le fasi, proprio perché la loro collocazione in mezzo al campo è decisiva sia per difendere sia per spingere. Molto importanti sono anche i due attaccanti: per far funzionare questo modulo è necessario incastonare bene due punte mobili e di buon fisico, capaci sia di costruire l’azione sia di risultare letali sotto porta. Per concludere, attenzione ai terzini: vi consigliamo di puntare su una coppia più difensiva, poiché comunque sarete già aiutati nella fase di spinta dagli esterni alti.

Voto fase difensiva: 7,5

Voto fase offensiva: 7,5

Voto totale: 7,5

L’Inzaghismo che ci piace: 3-5-2

Al secondo posto del nostro personalissimo podio troviamo il 3-5-2, uno se vogliamo molto “coraggioso” ma che però sa ripagare al meglio quelli che ripongono fiducia nel modulo di Inzaghiana concezione. Questo modulo, vogliamo dirlo subito, è un pelo più complesso da padroneggiare e da carpire ma, come detto sopra, può diventare un’arma infallibile una volta imparati i suoi i dettami tecnici. Il 352, ovviamente, si basa molto sul gioco sugli esterni, che, spoiler, vi anticipiamo che sono i principali perni su cui fondare la squadra, poiché il loro valore può risultare fondamentale ai fini dell’equilibrio generale della squadra. Per il 3-5-2 servono subito due esterni veloci e completi, che sanno sia difendere sia attaccare, possibilmente con piedi buoni e tanta energia da spendere. Il modulo in stile Antonio Conte richiede anche la presenza di tre difensori centrali di un certo livello: questi ultimi devono per forza di cose essere abbastanza veloci e forti fisicamente, in modo da poter coprire anche gli eventuali buchi lasciati proprio dall’assenza dei terzini difensivi. Il 3-5-2 però fa anche della densità e della qualità a centrocampo i suoi punti di forza, ragion per cui il nostro consiglio è quello di mettere “sotto contratto” giocatori con caratteristiche differenti, una sorta di terzetto con compiti differenti, ma comunque in grado di coesistere in mezzo al campo. Questa tattica è consigliabile a chiunque ami giocare sfruttando gli esterni e in generale il gioco veloce, e con il nuovo gameplay di FIFA 23 si conferma una delle strategie più intelligenti per affrontare al meglio le partite.

Voto fase difensiva: 8

Voto fase offensiva: 7,5

Voto complessivo: 8-

Il “re” indiscusso anche su FIFA 23: il 4-2-3-1

Il dominatore, il “Thanos” della situazione, anche su FIFA 23, rimane comunque il 4-2-3-1, che anche quest’anno, dopo le prime partite, si è rivelato incredibilmente valido e affidabile. Questo modulo si abbina a una tattica super aggressiva, con un pressing costante sul primo controllo degli avversari e in generale un’attitudine marcatamente offensiva anche in fase di non possesso. Di conseguenza, i giocatori più importanti per il ruolo sono i due DC, la punta centrale e soprattutto i due centrocampisti mediani davanti alla difesa, che devono necessariamente saper difendere, avere un fisico possente e possibilmente anche dei buoni piedi, fondamentali per far ripartire rapidamente l’azione. Il gioco con il 4-2-3-1 è dunque fatto di passaggi e di dialoghi frequenti tra i centrocampisti offensivi e la punta, che deve, avendo il peso interamente sulle proprie spalle in termini di finalizzazione, avere una qualità di tiro e una media gol importante. Questo modulo ha veramente ben pochi punti deboli, se non proprio quelli del rischiare di isolare troppo l’attaccante o dei rimanere troppo sguarniti se i CDC non coprono al momento giusto, ma nel complesso è senza ombra di dubbio uno delle interpretazioni più intelligenti sul piano tattico del calcio secondo Electronic Arts. Il 4-2-3-1 è dunque un modulo che può darvi, e che sicuramente lo farà, delle ottime soddisfazioni, a patto però che voi impariate a giocare in maniera molto aggressiva in fase di recupero palla e ad attaccare in maniera perfetta (o quasi) in modo da non sprecare mai le occasioni avute durante le partite, a maggior ragione coi ritmi più bassi di FIFA 23.

Voto fase difensiva: 8,5

Voto fase offensiva: 8+

Voto complessivo: 8,5

Questi sono dunque i nostri tre moduli preferiti da utilizzare su FUT 23 di FIFA 23. I vostri quali sono? Cosa ne pensate del nostro podio? Fatecelo sapere nei commenti!