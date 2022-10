Dragon Ball The Breakers: annunciato il Last Minute Trial

Dopo l’Open Beta andata in scena qualche settimana fa, il publisher Bandai Namco e il team di sviluppo Dimps hanno annunciato un’ultima Beta Aperta di Dragon Ball The Breakers, il titolo multiplayer asimmetrico che vede 7 sopravvissuti affrontare uno tra Freezer, Cell e Majin Bu (controllati ovviamente da un altro giocatore). Si tratta del classico Last Minute Trial già proposto in passato dal publisher per alcuni suoi titoli multigiocatore.

Questa Beta però sarà molto importante, perché oltre a testare per l’ultima volta i server del gioco prima del lancio, garantirà ai partecipanti anche alcune ricompense da riscattare poi all’interno del titolo finale: in base al livello che verrà raggiunto nella Beta, verranno assegnati un quantitativo di Ticket e valuta in-game. Per fare ciò avrete però poco tempo, perché il Last Minute Trial si terrà dalle 03:00 di sabato 8 ottobre alle 10:00 di lunedì 10 ottobre (orari italiani).

Vi ricordiamo che Dragon Ball The Breakers verrà pubblicato il 14 ottobre 2022 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Try out the game before it releases on October 14!

Participants will get the chance to receive special rewards in the full game, after purchase! #DBTB pic.twitter.com/xpAox2SPow

— Dragon Ball: The Breakers (@DBTB_EN) October 5, 2022