Rocket League: disponibili i contenuti della collaborazione con la San Diego Loyal

La collaborazione tra Psyonix e i San Diego Loyal (SD Loyal) si espande con la pubblicazione di inediti contenuti in-game targati SD Loyal su Rocket League. La collaborazione con la SD Loyal, una squadra di calcio professionistica del USL Championship e fondata a San Diego, e Psyonix per la stagione 2022 è stata originariamente annunciata questo febbraio con l’arrivo delle nuove maglie Charly Futbol degli SD Loyal, le quali mostrano Rocket League come sponsor frontale. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale qui.

I nuovi contenuti aggiunti al Negozio Oggetti includono degli Adesivi per Octane ispirati ai kit del 2022 per gli SD Loyal, tra cui un kit completamente nuovo ideato da CHARLY Futbol: Rocket League x San Diego Loyal Special Edition Kit. Il club indosserà il kit Special Edition in campo in occasione dell’ultima partita in casa della stagione regolare, la quale avrà luogo nella domenica del prossimo fine settimana, il 9 ottobre. Il Pacchetto SD Loyal Always Loyal contiene l’Adesivo San Diego Loyal (Home), l’Adesivo San Diego Loyal (Away), l’Adesivo San Diego Loyal (Special Edition), l’Adesivo San Diego Loyal (Siempre Leal), le Ruote Charly, o Sfondo Giocatore San Diego Loyal e il Titolo Giocatore Vocal Local. Il pacchetto è disponibile per 500 crediti da adesso fino all’11 ottobre. Di seguito una panoramica del titolo:

