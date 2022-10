Need for Speed Unbound: screenshot e dettagli del gioco mostrati da un negozio online

Need for Speed Unbound ha una data fissata per il suo reveal ufficiale, l’evento in questione infatti avrà luogo proprio oggi, 6 ottobre, alle ore 17:00; tuttavia però alcuni screenshot e dettagli del gioco sono stati rivelati tramite un negozio online giapponese.

Oltre agli screenshot, alle immagini (nelle quali viene mostrato anche il presunto stile animato , che ha una certa somiglianza con il cel-shading) e ai dettagli di gioco, sul sito compare anche una data di uscita fissata per il prossimo 2 dicembre.

Per quanto riguarda i dettagli di gioco nella descrizione si parlava anche del gameplay, i giocatori gareggeranno essenzialmente ogni settimana per qualificarsi per la “sfida di corse su strada per eccellenza” del Grand Lake Shore City. Oltre alle “corse su strada” e ” poliziotti in fuga” sarà possibile collezionare una serie di auto personalizzabili, ma sarà possibile creare uno stile del tutto personale anche per quanto riguarda il proprio avatar. Sul sito inoltre il gioco viene elencato solo per PlayStation 5, andando a confermare rumor precedenti che volevano il prossimo NFS essenzialmente per console di nuova generazione.

Importante sottolineare che la pagina dedicata a Need for Speed Unbound su Neowing è stata repentinamente cancellata, confermando in tal modo la veridicità del materiale trapelato poiché, a questo punto, è evidente si sia trattato di un errore di tempistica da parte del negozio online. Tuttavia il reveal, come accennato poc’anzi, avverrà tra pochissime ore; dunque non sarà necessario attendere molto per avere ulteriori informazioni al riguardo. Restiamo sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però, lo sapevate che il publisher Bandai Namco e il team di sviluppo Dimps hanno annunciato un’ultima Beta Aperta di Dragon Ball The Breakers? Qui il nostro articolo dedicato.