Tactics Ogre Reborn: rivelate nuove modifiche e funzioni

Nuove informazioni sono disponibili per Tactics Ogre: Reborn di Square Enix, il remaster di Tactics Ogre: Let Us Cling Together. Ovviamente, insieme a una grafica migliorata, introduce varie funzionalità di qualità della vita. Il titolo è stato presentato anche al Tokyo Game Show 2022 dove è stato mostrato un gameplay.

Nel remaster sarà possibile equipaggiare qualsiasi magia ed arma, purché soddisfino i requisiti di classe. Alcune abilità e livelli speciali non sono più richiesti. Sono state aggiunte nuove abilità, come Pincer Attack in cui attaccare un nemico con un alleato alle spalle farà eseguire a quest’ultimo un attacco aggiuntivo. Altre abilità sono state modificate per ampliare ulteriormente la gamma di possibili strategie mantenendo la sensazione unica di ogni classe. Inoltre i finisher, il ninjutsu e le danze di guerra non richiedono più punti tecnici o reagenti. Ora potete usarli con i punti magici.

I ciondoli sono un nuovo tipo di oggetto trovato durante o dopo le battaglie. Un’altra novità è nella schermata Battle Party ha anche alcune nuove funzionalità, come Scout, che ti consente di vedere il terreno e i tipi di nemici.

Il gioco è basato sulla versione PlayStation Portable di Tactics Ogre del 2010 e contiene filmati completamente doppiati in inglese e giapponese e musica registrata nuovamente. Di seguito una panoramica:

Dopo la morte del tiranno, le isole di Valeria si ritrovano nel mezzo di un brutale conflitto tra tre fazioni alla ricerca di potere. In Tactics Ogre: Reborn, seguirete la storia di un giovane finito al centro della guerra dopo la morte del padre. Nonostante ciò che crede siano solo libertà e giustizia, presto scoprirà che anche il più nobile degli obiettivi richiede di prendere delle decisioni molto difficili.

Tactics Ogre: Reborn sarà disponibile dall’11 novembre 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5, Nintendo Switch e PC tramite Steam.