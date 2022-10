Overwatch 2: il team sta lavorando sui problemi di stabilità, parla il game director

Il lancio di Overwatch 2 è stato rovinato da un pesante attacco DDoS ai danni del server di gioco ( potete leggere il nostro articolo dedicato a questo indirizzo) andando di conseguenza a creare non pochi problemi al team di sviluppo. Pare che quest’ultimo, come da dichiarazione, si sia messo repentinamente al lavoro per risolvere la situazione e pochissime ore fa arriva, tramite Twitter, un’ulteriore rassicurazione da parte di Aaron Keller, game director del gioco; il quale asserisce che il team sta lavorando assiduamente per risolvere i problemi di stabilità del server. Ecco quanto dichiarato in merito:

Stiamo facendo costantemente progressi sui problemi e sulla stabilità dei server, oltre a lavorare su un secondo attacco DDoS. Siamo tutti sul ponte e continueremo a lavorare per tutta la notte. Grazie per la pazienza: condivideremo ulteriori informazioni non appena saranno disponibili



Dunque, oltre a questo il team ha dovuto affrontare anche un secondo attacco DDoS. In relazione a ciò è stato anche annunciato che i giocatori potrebbero ritrovarsi di fronte a questa scritta ” Errore imprevisto del server” durante l’accesso al gioco, oppure potrebbero dover affrontare lunghi tempi di coda per accedere al gioco; senza contare altri problemi minori come la non disponibilità di alcuni cosmetici ed è per questo che il giocatore dovrà aspettarsi una serie di aggiornamenti nel breve periodo.

Nonostante i problemi al gioco quindi, il team di sviluppo si è messo a lavoro per risolvere qualsiasi tipo di problema abbia intaccato questo day-one; assicurando, nonostante un periodo di transizione in cui il titolo potrebbe avere qualche rallentamento o mal funzionamento, una migliore e più stabile e fluida esperienza di gioco possibile. Vi ricordiamo che Overwatch 2 è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch, restiamo sintonizzati sulla questione in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte della casa di sviluppo.