Call of Duty Mobile: ecco gli eventi a tema Halloween in arrivo dal 13 ottobre con la Stagione 9

Activision annuncia che dal 13 ottobre su Call of Duty: Mobile saranno disponibili i nuovi eventi a tema Halloween con la nuova Stagione 9: Zombies are Back. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale qui. Durante questa Stagione da brivido saranno disponibili una versione a tema Halloween della mappa Hacienda, il nuovo evento a tema Haunted Voyage, nuove esperienze per Battle Royale e Multiplayer, a una serie di nuovi contenuti per il Battle Pass.

L’Hacienda si trasforma per le vacanze, inclusa una serie spettrale di navi ancorate appena al largo del lungolago. Combattete nella villa o attraverso i terreni della tenuta mentre la sera si stabilisce sul luogo. Provate il nuovo evento a tema Viaggio infestato. Giocate partite e completate obiettivi giornalieri e settimanali in Multigiocatore e Battle Royale per guadagnare monete di Halloween che possono essere utilizzate per estrarre caramelle di Halloween. Caramelle diverse forniscono un numero diverso di punti che ti dà accesso a ricompense. I giocatori che superano la classifica dell’evento guadagneranno ricompense aggiuntive. La stagione 9 introduce nuove sfide stagionali che offrono ricompense come nuovi progetti di armi, skin operatore e fino a 30.000 Battle Pass XP.

Sarà disponibile un nuovo Battle Pass, inclusi oggetti gratuiti e premium come nuovi operatori, una nuova arma funzionale, un nuovo letale lanciabile, progetti di armi, biglietti da visita, ciondoli, punti Call of Duty (CP) e altro ancora. Per il contenuto gratuito del Battle Pass di questa stagione sarà disponibile il classico C4 detonato a distanza sbloccato al livello 14, seguito dal nuovo fucile d’assalto Krig 6 al livello 21. Il Battle Pass Premium permette di guadagnare tutti i contenuti disponibili nello stream Zombies Are Back, tra cui nuove skin operatore come Kui Ji — Sapporo Stealth, Domino — Carbon Smoke, Zero — Dark Sails e Merc 5 — Sea Monster.

Call of Duty Mobile è disponibile su dispositivi mobile.